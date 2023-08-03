Врач Новосёлов рассказал, как перенести жару в пожилом возрасте

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Впервые в этом году температура воздуха в Москве прогреется до 30 градусов и выше. Жару в столичном регионе ожидают уже в ближайшие выходные.
Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новосёлов рассказал, что низкие и высокие температуры опасны для пожилых людей. В такое время все механизмы в организме начинают работать на максимум. В беседе с «Радио 1» специалист рассказал, что пенсионерам поможет легче перенести жару.
Самое главное для людей пожилого возраста – меньше находить на солнце. Врач рекомендовал по возможности уехать на дачу или в деревню, поскольку там жара переносится легче. Если такой возможности нет, то нужно чаще находиться в помещениях с кондиционерами.
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Самое главное для людей пожилого возраста – меньше находить на солнце. Врач рекомендовал по возможности уехать на дачу или в деревню, поскольку там жара переносится легче. Если такой возможности нет, то нужно чаще находиться в помещениях с кондиционерами.
«Нужно больше времени проводить в торговых центрах, на выставках, в кинозалах и других местах. Если дома есть кондиционер, то это очень хорошо», — заявил специалист.Также Валерий Новосёлов призвал отказаться от алкогольных напитков и соблюдать питьевой режим. Однако врач рекомендовал пенсионерам самостоятельно определять объём воды, который нужно выпить, в зависимости от потребности и физических нагрузок.
«Часто можно услышать, что надо пить 30-40 миллилитров, но всё зависит от возраста и активности. Пить надо по необходимости. Надо рать с собой бутылки воды на прогулки, шляпы, панамы, надевать свободную одежду из хлопка. И по возможности физическую активность уменьшить, потому что сердечно-сосудистая система слабая. В этом случае как солнечный, так и тепловой удар возможен», — сказал геронтолог.Также специалист напомнил о важности правильного питания в период жары. Он рекомендовал пожилым людям есть больше фруктов и меньше вредной и тяжёлой пищи, в том числе мяса. Также он напомнил о необходимости принимать лекарства.
«У нас среди людей старческого поколения очень много людей с когнитивным нарушением, то есть с деменцией. Они часто не соблюдают правила, забывают про питьевой режим и про лекарства. Поэтому контролем в этом случае должны заниматься члены семи или соответствующий персонал», — заключил врач.Читайте также:
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Екатерина Шмакова