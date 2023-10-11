Врач предупредил о зависимости от обезболивающих препаратов

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников подчеркнул в интервью «Ленте.ру», что большинство видов боли можно смягчить, применяя анальгетики, противовоспалительные препараты или другие лекарства. При этом важно учесть, что их использование следует согласовывать с врачом.
«Это может означать, что человеку придется увеличивать дозу препарата, чтобы достичь того же облегчения, и при отмене могут возникнуть неприятные физические симптомы. К тому же, существует риск психологической зависимости, когда человек начинает использовать анальгетики для снятия эмоционального дискомфорта или стресса. Это может привести к ситуации, когда он почувствует сильное желание прибегать к лекарствам даже при отсутствии физической необходимости», - пояснил Андрей Тяжельников.Читайте также:
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