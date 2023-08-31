Врач Продеус перечислил безопасные вакцины против гриппа

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«По поводу прививок от гриппа: они не первый год у нас, к ним более-менее устоявшееся настроение. Я бы назвал это настроение субъективным. После эпидемии коронавируса, к прививкам от гриппа стали относится спокойнее, менее агрессивно, напряженно. Тем более, что люди посмотрели, что респираторные инфекции могут быть не приятными», - заявил Продеус.
«Я не устану повторять важную статистику. Дети первых лет жизни умирают в 67 раз больше, чем взрослые. Это российская статистика по поводу гриппа. Если вы считаете, что вы взрослый человек и можете перебороть грипп, что вполне вероятно, то надо понимать, что ребенок первых двух-трех лет жизни имеет совершенно другие защитные свойства. Если думать, что он имеет такие же риски, как и взрослый-это не правильно. То же самое можно сказать о пожилых людях. Вирус обожает маленьких и пожилых», - пояснил доктор.Доктор медицинских наук рассказал о статистике смертей от гриппа среди пожилых и отметил, что у пожилых людей ситуация обостряется из-за ряда заболеваний, например, гипертонии или других хронических заболеваний
«Есть мировая статистика, она говорит о том, что человек, привитый в пожилом возрасте, то на 10% имеет меньше риски умереть. Например, у нас в МО 4,5 млн вакцинации будет проведено. У нас людей в возрасте 55+, наверное, около 3 млн. Из них с хроническими заболеваниями, как минимум четверть. Среди них, каждый 10 имеет шанс умереть. Потому, легко к этому относится не стоит. Люди иногда забывают, что когда мы прививаемся, мы защищаем не только себя. Чем больше привитых людей, чем меньше места, где может зародится вирус и передаться дальше. Мы стараемся ограничить его распространение. Если из 10 человек 6 или 7 будет привито, уже существенно нарушится цепочка распространения вируса. Это, в свою очередь, поможет тем, кто по разным состояниям здоровья, не может быть привит по медицинским показаниям», - пояснил доктор.Профессор рассказал о том, какие меры нужно соблюдать после вакцинации, преимущественно, в течение двух недель.
«Мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию, старайтесь не ходить в те места, где много болеющих людей и старайтесь жить полноценной жизнью. Вовремя ложиться спать и полноценно питаться и не забывайте о комфортной физической нагрузке. Гигиену быта обязательно нужно соблюдать. Это поможет оградить себя от заражения», - рекомендовал Продеус.Профессор также рассказал, каким вакцинам стоит отдать предпочтение.
«У нас есть несколько вакцин от гриппа. Наиболее часто встречающиеся, это:«Ультрикс», «Флю-М», «Гриппол», если говорить лично о моих приоритетах, я прививался «Флю-М» и «Ультрикс» - это вакцина разрешена для детей, в том числе. Эти две вакцины являются одними из лучших», - заключил эксперт.
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