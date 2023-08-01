Врач раскрыл, к чему может привести купание в фонтанах

Фото: IStock/Григорий Сысоев
Каждый год 2 августа в России празднуется День Воздушно-десантных войск – один из самых значимых праздников для страны. В этот день десантники вспоминают о годах службы, а затем некоторые из них, следуя традиции, купаются в фонтанах. В преддверии праздника «Радио 1» поговорило с терапевтом и медицинским блогером Филиппом Кузьменко о том, какие опасности поджидают россиян в фонтанах.
Купание в фонтанах кажется забавным и освежающим вариантом провести жаркое летнее время, но часто эта идея представляет серьёзную опасность для здоровья. Вода в фонтанах обычно содержит химические вещества для поддержания чистоты и избежания роста водорослей и бактерий. При попадании такой воды на кожу, она способна вызвать раздражение и аллергические реакции. Также существует риск подцепить кишечную инфекцию.
Терапевт напомнил, что традиция заканчивается печально из-за распития алкоголя. В состоянии опьянения человек теряет ориентацию, и может упасть на скользких краях фонтана.
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«Эту воду не стоит пить, потому что она может быть загрязнена и можно подхватить какую-нибудь кишечную инфекцию», — сказал эксперт.
«Распитие алкоголя – это уже не безопасно, это сопряжено с повышенным риском, потому что люди не отдают отчёт в своих действиях, у них нарушается координация, оценка обстановки. В таком состоянии естественно они бьются всеми частями телами обо всё, что попадается у них на пути и так или иначе попадают в больницы», — сказал Филипп Кузьменко.Также медик напомнил, что пить алкоголь в жару опасно, поскольку организм обезвоживается в два раза больше. Это приводит к нагрузкам на сердце.
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Екатерина Шмакова