Врач Ромасов категорически не рекомендовал есть ягоды и грибы в походе

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Врач-терапевт Иван Ромасов заявил, что во время любого туристического похода могут встретиться ягоды и грибы, которые ни в коем случае не следует употреблять, поскольку они могут оказаться ядовитыми.
«В поход подходят крупы, макаронные изделия, сублимированные продукты, консервы, вяленное мясо, орехи и сухофрукты, галеты, печенье, вафли, цукаты, фрукты, мюсли и шоколадные батончики – то, что без проблем хранится вне холодильника. Ни в коем случае не ешьте ягоды или травы, или что-то, что попадётся на маршруте. Даже профессиональные инструкторы порой ошибаются в съедобности тех или иных ягод и грибов», — пояснил в беседе с Газета.ру Ромасов.
Он добавил, что в походе требуется пить много воды, и этот момент надо заранее продумать. Также рекомендуется собрать аптечку с обезболивающими, препаратами от диареи, спазмолитиками, препаратами от аллергии, антисептиками, стерильными и эластичными бинтами и препаратами для первичной обработки ран, а также препаратами, необходимыми человеку при наличии каких-либо заболеваний.
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