Врач тайно снимал обнаженных пациенток на видео

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Анестезиолог из Великобритании был заключен под стражу после того, как оказалось, что он многократно фотографировал и снимал на видео переодевающихся пациенток и тайно вводил одной из них токсичные вещества, сообщает BBC News.
Мужчина по имени Хоссам Метвалли, который работал анестезиологом в больнице в городе Гримсби, Линкольншир, начиная с 2016 года, систематически фотографировал пациенток без их ведома. Он снимал их голыми на камеру без их согласия и вводил токсины в организм одной из женщин, записывая этот процесс на видео. В результате таких действий у одной из пострадавших развилась полиорганная недостаточность, и она оказалась в коме.
В ходе следствия стало известно, что Метвалли многие годы хранил снимки и видео обнаженных пациенток для своего сексуального удовлетворения. Врач признал свою вину во всех обвинениях. Ему предъявили обвинения в вуайеризме и создании угрозы для жизни пациентки. Он был приговорен к 14 с половиной годам лишения свободы.
Одна из пострадавших от действий Метвалли сообщила, что после происшедшего у нее развилось посттравматическое стрессовое расстройство и депрессия. Она также утверждает, что больше не может доверять людям и редко выходит из дома. Суд также обязал обвиняемого выплатить компенсацию в размере 51 тысячи фунтов стерлингов (примерно 6,2 миллиона рублей) пострадавшей.
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В ходе следствия стало известно, что Метвалли многие годы хранил снимки и видео обнаженных пациенток для своего сексуального удовлетворения. Врач признал свою вину во всех обвинениях. Ему предъявили обвинения в вуайеризме и создании угрозы для жизни пациентки. Он был приговорен к 14 с половиной годам лишения свободы.
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Артем Кузьмин