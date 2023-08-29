Врач в Приморье подделала анализы здоровой пациентки и вытягивала из нее деньги

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В Приморском крае врач подделала анализы здоровой пациентки. После этого медик сообщила девушке, что у нее рак и «лечила» ее на дому дорогостоящими уколами.
Медик тут же предложила решение проблемы: курс инъекций чудесным импортным препаратом, который, правда, стоит 10,5 миллиона рублей. Ради здоровья дочери семья продала квартиру, долю в бизнесе, прочее имущество. Сделав здоровой девушке 10 уколов, медик исчезла. С работы она также уволилась. Девушка еще раз сдала анализы и убедилась, что никакой онкологии у нее, конечно, нет. Да и опухоли тоже, даже доброкачественной. Видимо, старые анализы врач-аферистка тоже подделала, а комбинацию задумала уже давно, а инъекции делала неизвестной жидкостью, к счастью, безвредной. Сейчас мошенницу разыскивает полиция.
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Александр Бойцов