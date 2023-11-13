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Врач Ярцев раскрыл, от чего страдают эвакуированные из сектора Газа россияне

Россияне, эвакуированные из сектора Газа, страдают от обезвоживания
13 ноября 2023, 08:47
Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Врач анестезиолог-реаниматолог Андрей Ярцев, проводивший с коллегами из медицинской бригады первичный осмотр россиян, которые прибыли через КПП «Рафах» из сектора Газа, рассказал об их проблемах со здоровьем.
«МК» пишет, что состояние эвакуированных россиян в норме, но люди страдают от обезвоживания и усталости.

Также из-за дефицита лекарств в секторе Газа у многих обострились хронические заболевания. Медицинская бригада подготовилась к таким случаям. По словам Ярцева, россиян обеспечили необходимыми препаратами.


Медики сопроводят эвакуированных россиян во время перелёта в Москву. Там при необходимости им окажут помощь.

Ранее сообщалось, что условия освобождения заложников, захваченных при нападении на Израиль 7 октября, до сих пор не выработаны. Об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан, сообщает ТАСС. По его словам, одним из главных требований для этого является свободный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа.

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#врач
#сектор газа
#израиль
#палестина
#новости
#здоровье
#политика
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Специалисты Минздрава осмотрели 70 эвакуированных из Газы россиян
13 ноября 2023, 09:38

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Специалисты ФЦКМ Минздрава РФ осмотрели 70 граждан России, которых 12 ноября эвакуировали из сектора Газа, об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Напомним, 12 ноября 70 россиян пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» и в настоящее время находятся на территории Египта. 

По словам медиков, все 70 человек находятся в удовлетворительном состоянии. Их допустили до перелёта Каир-Москва. В пути россиян также буду сопровождать специалисты министерства здравоохранения. 

Ранее россиянин по имени Аун назвал нахождение в секторе Газа настоящим адом. Он выразил благодарность за спасение российскому послу Георгию Борисенко и президенту Владимиру Путину.

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Врач Ярцев раскрыл, от чего страдают эвакуированные из сектора Газа россияне

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#москва
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#специалисты
#россияне
#минздрав рф
#египет
#сектор газа
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Учительница совратила ученика после концерта Лил Уэйна
13 ноября 2023, 09:23

Фото: istock / Andrii Lysenko

В США учительница дала признательные показания о совращении ученика выпускного класса.
Fox News сообщает, что 38-летняя Келли Линдси Лимбо из Бентона, штат Миссури, сама связалась с суперинтендантом своей школы. Она рассказала ему, что в мае у неё был сексуальный контакт со школьником. 

В апреле она посетила концерт рэпера Лил Уэйна. Там выпила, а потом написала ученику в TikTok. После чего педагог регулярно переписывались и обменивались с юношей своими обнаженными фото.

В начале мая ученик отвез женщину на автомойку. Там они целовались, ученик «ласкал правую грудь женщины». Учительница попросила его остановиться. Во время школьного похода Лимбо опять целовалась со школьником. В этот раз он «опустил руку на заднюю часть её штанов». Данные сведения на допросе подтвердил школьник. 

Подросток и Лимбо признались, что она была у него дома и занималась с ним оральным сексом. По словам школьника, в тот же день они совершили половой акт по обоюдному согласию. При этом женщина это отрицает. С её слов, она занималась сексом с учеником летом, после того, как он окончил школу. 

Женщину арестовали во вторник, 7 ноября. Она обвиняется по двум уголовным статьям, связанным с совращением малолетних. Сейчас учительница находится в тюрьме без права выхода под залог. Заседание по её ходатайству о назначении залога состоится 15 ноября.

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#сша
#учитель
#ученики
#дети
#подростки
#школа
#секс
#отношения
#суд
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«Было очевидно с самого начала»: Во Франции предрекли победу России
LD: происходящее на Западе и Ближнем Востоке говорит о победе России
13 ноября 2023, 09:21

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Сложившаяся на мировой арене ситуацию предвещает скорую победу России, об этом заявила специалиста по геополитике и России Кароль Гримо-Потте, её цитирует La Dépêche.
«В нынешнем общем контексте мы, похоже, находимся в самом разгаре смены парадигмы. Некоторые факторы говорят о том, что все идет к благоприятному для России исходу», - прокомментировал ситуацию Гримо-Потте.

Эксперт напомнила, что разгоревшийся палестино-израильский конфликт отвлёк внимание Запада от Украины, к тому же, заставив США разрываться между финансированием Киева и Иерусалима. В то же время, в американских политических круах всё сильнее нарастает недовольство позицией президента Джозефа Байдена, который готов тратить бесчисленное количество денег на решение проблем в других странах, не обращая внимание на США. Это, в том числе, может привести к избранию в 2024 году на пост главы США Дональда Трампа, что также благоприятно поспособствует интересам России. 

Гримо-Потте отметила, что победа России была очевидна с самого начала.

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#сша
#победа
#конфликт
#франция
#россия
#палестина
#израиль
#украина
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Умер брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
13 ноября 2023, 09:12

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Казахстанский предприниматель и младший брат экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болат скончался в возрасте 70 лет.
Об этом сообщил в соцсети Х пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

«В возрасте 70 лет после продолжительной болезни скончался Болат Абишевич Назарбаев, младший брат первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева», — сказано в сообщении. 
До этого казахстанский портал ratel.kz сообщил, что Болат Назарбаев умер утром 13 ноября из-за остановки сердца. Реанимационные мероприятия проводили в течение 23 минут. Но это оказалось неэффективным. 

В 2022 года у Болата Назарбаева был обнаружен рак гортани, который осложнился внутрибольничной пневмонией, тромбозом и диабетом. 

4 ноября казахстанские издания писали, что мужчину госпитализировали с повторным инфарктом.

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#казахстан
#новости
#политика
#предприниматель
#смерть
#страны
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Глава Минпромторга рассказал, когда в России появится опытный образец Checkmate
Мантуров: Опытный образец Checkmate может появиться до конца 2025 года
13 ноября 2023, 08:10

Фото: iStock/Milous

Опытный образец нового российского истребителя Checkmate может появиться до конца 2025 года, об этом заявил вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Я рассчитываю, что это произойдет до конца 2025 года», - прокомментировал ситуацию Мантуров. 

Ранее стало известно, что в России началась подготовка к производству первых образцов Checkmate — лёгких истребителей пятого поколения. Российский истребитель Checkmate (Су-75) по тактико-техническим характеристикам можно сопоставить с американским F-35. Однако отечественная машина значительно дешевле западного аналога.

В то же время, журналисты издания The National Interest заявили, что решение российских властей расширять производство беспилотных летательных аппаратов вызывает немалую тревогу в США. В том числе беспокойство Запада связано со стартом производства ударного дрона С-70Б «Охотник».

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#подготовка
#машина
#денис мантуров
#минпромторг
#производство
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РИА: Выбравшиеся из Газы россияне назвали нахождение в анклаве адом
13 ноября 2023, 07:51

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

Покинувшие сектор Газа россияне рассказали об ужасах, которые происходят в анклаве, в интервью для «РИА Новости».
Напомним, 12 ноября более 60 граждан России пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» и в настоящее время находятся на территории Египта.

«(Были) мысли, где помыться, где взять воды, где найти хлеб, где взять что-то покушать, где будешь спать, и дай Бог, чтобы не разбомбили. Вот это единственные мысли. Сильно очень бомбят», - рассказала собеседница агентства Татьяна Катба.

Она также отметил, что в Газе практически нет еды и призвала скорее вытащить из анклава всех остальных.

При этом, россиянин по имени Аун назвал нахождение в секторе Газа настоящим адом. Он выразил благодарность за спасение российскому послу Георгию Борисенко и президенту Владимиру Путину.

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#спасение
#сектор газа
#палестина
#израиль
#россияне
#египет
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За вождение электросамокатов в пьяном виде планируют штрафовать на 30 тысяч
РИА Новости: Правительство поддержало законопроект о вождении электросамокатов
13 ноября 2023, 07:10

Фото: iStock/Kathrine_Andi

Российское правительство поддержало законопроект о штрафах за правонарушения по вождению электросамокатов. Об этом говорится в отзыве кабинета министров РФ на соответствующую инициативу сенатора Артёма Шейкина, который имеется в распоряжении РИА Новости. Документ, в частности, предлагает взимать до 30 тысяч рублей за пьяное вождение электросамокатов, других СИМ и велосипедов, до 5 тысяч рублей — за превышение на них скорости, до 3 тысяч рублей — за езду вдвоём.
В отзыве правительства говорится, что законопроект, хотя и нуждается в доработке, но «заслуживает внимания» при условии учёта высказанных замечаний.

Документ, в частности, предлагает взимать до 30 тысяч рублей за пьяное вождение электросамокатов, других средств индивидуальной мобильности (СИМ) — таких, как гироскутеры, моноциклы и т.п. — и велосипедов, до 5 тысяч рублей за превышение на них скорости, а до 3 тысяч рублей — за езду вдвоём.

Также авторы законопроекта подчеркивают, что «следует сохранить право сотрудников полиции пресекать данные правонарушения и привлекать виновных лиц к административной ответственности по обращениям граждан или при непосредственном их обнаружении таких правонарушений».

Ранее группа депутатов фракции «Справедливая Россия – За правду», возглавляемой Сергеем Мироновым, также внесла в Госдуму несколько законопроектов по электросамокатам, которые предполагают введение госрегистрации средств индивидуальной мобильности, а также создание системы фиксации нарушений ПДД водителями, управляющими электросамокатами.

Авторы законопроектов убеждены, что введение таких мер позволит значительно уменьшить количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, количество пострадавших при этих авариях, а также позволит привлекать водителей электросамокатов к ответственности за совершённые нарушения. Всё это поможет сделать передвижение как водителей, так и пешеходов более безопасным.

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#законопроект
#электросамокат
#штрафы
#пьянство
#правительство
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ТВЦ: Собчак объяснила, почему её не признают иноагентом
13 ноября 2023, 06:16

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Телеведущая, журналистка и светская львица Ксения Собчак в беседе с телеканалом ТВЦ объяснила, почему ей до сих пор не присвоили статуса иностранного агента. Она уверена, что это связано с тем, что она не является радикалом, всегда стремясь оставаться в пределах действия российских законов.
«Думаю из-за того, что я стараюсь быть осторожной. Я не радикальный человек, не могу себе позволить и не буду позволять каких-то радикальных высказываний. И, наверное, может быть какая-то память о моем отце или уважение к нему делают что-то с небес для меня, что позволяет мне не говоря каких-то жестких вещей, оставаться в легальной зоне в России», — отметила Собчак.

Ранее в эфире своего YouTube-шоу «Осторожно. Собчак» журналистка заявила, что не может идти на военную службу — не подходит по возрасту. Также она посоветовала недоброжелателям отложить шутки про конные войска, намекая на нелестные сравнения, которые высказывались по поводу ее внешности.

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#ксения собчак
#иностранный агент
#телевидение
#россия
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Достигнута договорённость об эвакуации новой группы россиян через КПП «Рафах»
13 ноября 2023, 05:36

Фото: МЧС России

Новая группа россиян численностью примерно в 90-100 человек утверждена всеми сторонами для эвакуации из сектора Газа, сообщил журналистам «Известий» советник главы МЧС России Даниил Мартынов.




Оперативная группа МЧС уже выехала из Каира — в понедельник утром она должна оказаться возле КПП «Рафах».

Ранее стало известно, что первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Каир. По сообщению ТАСС, группа из 70 человек посетила оперштаб МЧС РФ в Каире, после чего людей на автобусе отправили в отель. Советник главы МЧС РФ Мартынов пояснил, что вся первая группа добравшихся до Египта россиян утром 13 ноября будет отправлена в Москву.

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#россияне
#египет
#эвакуация
#сектор газа
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Достижения.рф