Врач Жемчугов объяснил, почему нельзя использовать воду из водоёмов Николаевской области

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Врач Жемчугов: холера исторически процветает много десятилетий
Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявило, что обнаруженный холеровидный вибрион пресных водоёмах Николаевской области в районах, подвергшихся затоплению после разрушения Каховской ГЭС, обитал в прибрежных водах Азовского моря много лет, но воду оттуда использовать не следует из-за риска заражения.
В целях безопасности врач рекомендовал соблюдать правила гигиены, регулярно мыть руки, пить только кипячёную и из проверенных источников воду, а при первых признаках заболевания сразу обращаться к специалистам.
А вирусолог Георгий Викулов сообщил, что мытье овощей, фруктов и осторожность во время купания в пресноводных водоемах уменьшает риск заразиться холерой. Также фактором риска считается употребление в пищу термически необработанных морепродуктов, например, речной рыбы и раков.
Ранее в Пушкинском городском округе Московской области 17 июня прошла Всероссийская акция «Вода России», в которой приняли участие около 100 человек. Как передают «Вести Подмосковья», участникам удалось собрать 16 кубометров мусора и 24 кубометра порубочных материалов.
«На южной Украине, в прибрежной зоне Азовского моря, холера исторически процветает много десятилетий, поэтому в этом ничего особенного нет», — пояснил в беседе с RT Жемчугов.
А вирусолог Георгий Викулов сообщил, что мытье овощей, фруктов и осторожность во время купания в пресноводных водоемах уменьшает риск заразиться холерой. Также фактором риска считается употребление в пищу термически необработанных морепродуктов, например, речной рыбы и раков.
Ранее в Пушкинском городском округе Московской области 17 июня прошла Всероссийская акция «Вода России», в которой приняли участие около 100 человек. Как передают «Вести Подмосковья», участникам удалось собрать 16 кубометров мусора и 24 кубометра порубочных материалов.
Мелисса Тимофеева