Врачи Малышева и Продеус: Грейпфрутовый сок отпугивает комаров

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Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус заявили в своей передаче «Жить здорово!» на Первом канале о том, что грейпфрутовый сок способен отпугивать комаров.
«Грейпфрутовый сок, апельсиновый сок и в целом цитрусовые содержат вещество, называемое нуткатон. Показано, что это вещество отпугивает комарих. При этом достаточно выпить один вот такой стакан сока», — рассказал Андрей Продеус, напомнив телезрителям, что кровь пьют только комариные самки.По словам иммунолога, ни одно насекомое не станет пробовать кровь с высоким содержанием нуткатона.
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Ранее врач аллерголог-иммунолог Елена Грек заявила, что эффективным средством для защиты от комаров в летний период являются эфирные масла, в первую очередь на основе цитрусовых. Она добавила, что действие в тёплую погоду эфирных масел недолгое – примерно 1,5 часа.
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