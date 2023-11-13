Врачи оценили состояние госпитализированного режиссёра Александра Митты

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Врачи оценивают состояние госпитализированного режиссёра Александра Митты как тяжёлое. Об этом сообщили РИА Новости в больнице, где находится режиссёр.
Лечащий врач режиссёра сообщил, что состояние оценивается как тяжёлое, но наблюдается самостоятельное дыхание.
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