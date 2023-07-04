Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли 82-летнюю женщину от ампутации ноги

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Региональный сосудистый центр Сергиево-Посадской больницы поступила женщина, 82 лет, с жалобами на острую боль в правой ноге.
В ходе осмотра врачи выяснили, что месяц назад пациентке был установлен стент в бедренную артерию и были назначены препараты, препятствующие образованию тромбов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациентка не последовала рекомендациям врачей и не принимала препараты.
После проведенного обследования, врачи выявили тромбоз бедренной артерии и некротические язвы, вследствие ишемии. Такая патология грозила женщине ампутацией ноги.
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Пациентка не последовала рекомендациям врачей и не принимала препараты.
«Из бедренной артерии мы извлекли стент, содержащий плотные тромботические массы. Затем под ангиографическим контролем при помощи специальной металлической петли удалили атеросклеротические бляшки из бедренной и подколенной артерии. С помощью ангиопластики расширили артерии от голени до стопы. Операция прошла успешно и заняла 3 часа. Температура в конечности пришла в норму, что говорило о восстановлении кровотока», — рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Игорь Дядьков.Врачи сообщают, что пациентка чувствует себя хорошо, ее выписали из больницы.
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Алиса Сергиенко