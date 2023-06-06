Врачи спасли жизнь мужчине, у которого была зафиксирована клиническая смерть

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
Ранним утром, 25 мая, диспетчеры получили вызов от мужчины, 63 года, с жалобой «плохо с сердцем», сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
На вызов отправились бригаду скорой помощи 80/105 в составе фельдшеров Ларькиной Татьяны Ивановны и Хомяковой Нурсии Рифатовны, водителя Капроша Сергея Семёновича.
Врачи провели необходимые манипуляции по оказанию первой помощи и транспортировали мужчину в Региональный сосудистый центр города Реутов.
Во время транспортировки, врачами была зафиксирована клиническая смерть пациента. Медики провели реанимацию с дефибрилляцией, синусовый ритм был восстановлен.
Пациент был доставлен в сосудистый центр Реутова в тяжелом состоянии. Врачи сосудистого центра провели чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ), — это минимальноинвазивное вмешательство, которое выполняется через небольшой прокол в коже. Это помогло стабилизировать состояние пациента. После того, как медики зафиксировали устойчивое стабильное состояние пациента, он был переведет в палату. Благодаря профессионализму медиков жизни и здоровью пациента больше ничего не угрожает.
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