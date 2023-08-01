Врачи ввели актрису Ирину Мирошниченко в медикаментозную кому

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Врачи подключили артистку к аппарату искусственной вентиляции легких. Во время подключения у нее нарушился ритм сердца, и медикам пришлось экстренно спасать ее с помощью массажа сердца и дефибрилляции. В настоящее время Ирина Мирошниченко введена в медикаментозную кому, динамика ее состояния оценивается как отрицательная.
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