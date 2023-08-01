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Врачи ввели актрису Ирину Мирошниченко в медикаментозную кому

01 августа 2023, 12:32

Фото: istockphoto/PatrikSlezak

Ирине Мирошниченко стало плохо 24 июля. Сначала 81-летняя народная артистка России лечилась дома, но когда она стала хрипеть и задыхаться, а температура поднялась до 40, пришлось вызвать скорую помощь.

В больнице Мирошниченко пережила остановку сердца. Кардиологи сумели восстановить сердцебиение, но состояние знаменитости остается крайне тяжелым, сообщает телеграм-канал «112». У нее диагностировано тяжелое поражение клапана сердца, а также фоновые осложнения, среди которых пневмония, тромбоз, фибрилляция и сепсис.

Врачи подключили артистку к аппарату искусственной вентиляции легких. Во время подключения у нее нарушился ритм сердца, и медикам пришлось экстренно спасать ее с помощью массажа сердца и дефибрилляции. В настоящее время Ирина Мирошниченко введена в медикаментозную кому, динамика ее состояния оценивается как отрицательная.

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Подмосковные перевозчики раздают пассажирам прохладную воду
01 августа 2023, 13:40

Сотрудники ЦППК предлагают пассажирам питьевую воду в часы пик, в связи с погодными условиями.
Во вторник, 1 августа, в Москве до +28, в связи с чем сотрудники ЦППК будут предлагать питьевую воду пассажирам пригородных поездов на вокзалах:  
— Ярославский;
— Савеловский;
— Курский;
— Белорусский; 
— Павелецкий;
— Киевский. 

Также, питьевую воду будут предлагать на станциях: Мытищи, Пушкино, Выхино, Раменское, Подольск, Тушинская, Лобня, Одинцово, Домодедово, Железнодорожная, Нижегородская, сообщает «Радио 1» пресс-служба АО «Центральная ППК».

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#служба
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Охранников школ в России будут готовить к отражению вооруженных нападений
01 августа 2023, 13:36

Фото: istockphoto/AndreyPopov

В России для охранников школ и других образовательных учреждений будет проводиться специальная подготовка по отражению террористических угроз и вооруженных нападений. Это следует из данных нового проекта ГОСТа о безопасности организаций образования.
Документ разрабатывался рабочей группой из представителей Ассоциации предприятий безопасности «Школа без опасности» при участии Федерального координационного центра руководителей охранных структур. Проект поддержал Росстандарт, передают «Известия». 

По мнению авторов проекта, новые стандарты подготовки охранников помогут предотвратить инциденты с вооруженными нападениями на образовательные организации. Инициативу также поддержали в комитете Государственной думы по безопасности, где полагают, что такие новые правила должны стать обязательными для всех школ, вузов, техникумов и детских садов.

Новый национальный стандарт будет актуализирован с учетом современного отечественного и зарубежного опыта. Будут добавлены новые требования к подготовке охранников, в том числе в части учений и тренировок по отражению вооруженных нападений и действий при возникновении других нештатных ситуаций.

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#школа
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#правила
#стандарт
#охрана
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Школьник из Химок стал финалистом Всероссийского кубка «Код Будущего»
01 августа 2023, 13:27

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Ученик химкинской школы «Лига первых» Евгений Сотников стал финалистом Всероссийского кубка «Код Будущего».
Всероссийский кубок «Код Будущего» проводился в Новосибирске в рамках крупнейшего проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.

В IT-соревновании приняли участие свыше 300 выпускников федерального проекта «Код Будущего» из 38 регионов России, которые изучили язык программирования Python. На этом языке программирования участники писали коды для беспилотных летательных аппаратов.
 
Финал конкурса проходил на протяжении трех дней.

Химчанин Евгений Сотников стал участником мастер-классов по пилотированию и программированию, а также интенсива «Архипелаг 2023», во время которого познакомился с беспилотными авиационными системами, биотехом и креативной экономикой. 
«Победители проявили свои знания на практике и успешно выполнили поставленные задачи, став лучшими среди равных. Поздравляем ребят и желаем покорения новых вершин, успехов в реализации грандиозных планов — а мы верим, что они уже есть — и ещё больше светлых и красивых побед в будущем!», — рассказал генеральный директор «Мобильного электронного образования» Александр Кондаков. 
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#химки
#победители
#it
#язык
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Опрос Rzeczpospolita: Более половины жителей Польши боятся бойцов группы «Вагнер»
01 августа 2023, 13:10

Фото: istockphoto/Velishchuk

Более половины поляков считают присутствие на территории Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер» потенциальной угрозой безопасности Польши. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, который провела лаборатория IBRiS для польского издания Rzeczpospolita.
Как показал опрос, 50,6% респондентов считают, что нахождение «вагнеровцев» на территории соседнего государства несет в себе потенциальную угрозу безопасности Польши. Из них полную уверенность в этом выразили 28,2% опрошенных, а 22,4% ответили на соответствующий вопрос скорее «да, чем нет». Еще 36,1% респондентов не видят в присутствии ЧВК «Вагнер» в Белоруссии никакой угрозы.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявлял, что располагает сведениями о выдвижении «вагнеровцев» в район Сувалкского перешейка недалеко от белорусского Гродно. Он выражал уверенность, что бойцы «Вагнера» будут помогать нелегальным мигрантам на территорию Польши, а также сами переходить границу под видом нелегалов.

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#опрос
#министр
#вагнер
#чвк
#польша
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Аксенов: Крым готов жить без днепровской воды
01 августа 2023, 12:07

Фото: istockphoto/dikushin

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что регион готов к жизни без воды из Днепра, которая поступала на полуостров по Северо-Крымскому каналу. По его словам, может пострадать лишь сельскохозяйственное производство, которое использовало орошение.
Аксенов подчеркнул, что рисков для снабжения крымчан питьевой водой нет. По его словам, воды, которая поступила в Северо-Крымский канал из Каховского водохранилища до разрушения ударами ВСУ Каховской ГЭС, хватит для полива сельхозугодий еще на три месяца, передает РИА Новости.

Глава Крыма отметил, что подача воды по Северо-Крымскому каналу стала только дополнительной возможностью. До начала спецоперации полуостров обходился без нее. Сергей Аксенов подчеркнул, что заполненность водохранилищ находится на достаточном уровне. Кроме того, для водоснабжения Симферополя используются артезианские скважины, откуда добывается до 112 тысяч кубометров воды в сутки. По питьевой воде и бытовому водоснабжению Крыма никаких проблем не предвидится, заключил глава региона.

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#всу
#крым
#водоснабжение
#вода
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Роскомнадзор проверит технику Apple на безопасность
01 августа 2023, 12:03

Фото: iStock/Ivan-balvan

ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, закупит 24 устройства Apple для проверки на защиту от слежки и одностороннее отключение функций.
Сообщается, что ГРЧЦ в общей сложности закупит 54 устройства разных производителей (Samsung, Xiaomi, Huawei и другие), среди которых – 20 смартфонов и 4 планшета от Apple.

В ведомстве пояснили, что проверка проводится для обеспечения безопасной работы сети интернет на территории России.

Ранее сообщалось, что многие государственные организации и ведомства запретили своим сотрудникам использовать технику Apple на рабочем месте.

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#проверка
#роскомнадзор
#смартфон
#безопасность
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В приложении «112 МО» можно отследить маршрут движения машин экстренных служб
01 августа 2023, 11:50

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Жители Московской области воспользовались функцией отслеживания машин экстренных служб в приложении порядка 30 тысяч раз.

Жители Подмосковья могут отследить маршрут движения бригады скорой помощи и службы газа в мобильном приложении региональной службы спасения, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

В мобильном приложении «112МО» можно вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы.

Приложение совершенствуется и дорабатывается, обретая новые функции. На данный момент оно дает возможность: найти службы спасения на карте, действовать правильно при ЧС, быть в курсе актуальных происшествий, знать, что с близкими все в порядке.

Также, мобильное приложение дает возможность оперативно найти ближайшие медицинские учреждения, пожарные части, участковые пункты полиции, МФЦ и другие административные учреждения на карте и построить к ним маршрут, а также узнать местоположение ваших родных и близких.

Вызвать экстренную помощь через приложение службы спасения можно нажав на кнопку «Я здесь, мне нужна помощь», оператором моментально поступят координаты вашего местоположения.

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По номеру «112» можно получить психологическую помощь круглосуточно.

Обратиться за помощью в службу спасения можно через приложение Системы-112.
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Три женщины в Москве пойдут под суд за продажу младенца
01 августа 2023, 11:40

Фото: istockphoto/blinow61

В Москве перед судом предстанут три женщины 1977, 1984 и 1993 годов рождения. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми).
Обвиняемые, находясь в одном из торговых центров на севере Москвы, совершили продажу девочки 2023 года рождения. Они получили 65 тысяч рублей от женщины, которая действовала в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», в качестве платы за младенца, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве.

Сразу после составления соответствующих расписок и передачи ребенка фигурантки были задержаны правоохранителями. В ходе допроса женщины полностью признали свою вину. Им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Доказательная база собрана полностью, материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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#суд
#эксперимент
#женщины
#мероприятия
#база
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Россиянина приговорили за госизмену к 12 годам колонии
Россиянина приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену в пользу Украины
01 августа 2023, 11:29

Фото: iStock/Michał Chodyra

Суд приговорил гражданина России к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену в пользу Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Осужденный действовал по заданию украинских спецслужб. Он собирал данные, которые ему могли быть известны в ходе служебной деятельности и передавал их зарубежным кураторам. Россиянин осуществлял преступную деятельность за вознаграждение. В ведомстве отметили, что передаваемая им информация, могла быть использована против России.  

Решением суда, россиянин приговорен к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Отбывать срок заключения он будет в колонии строгого режима. 

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