Время работы маршрута № 314к от метро Медведково продлили

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Фото: istockphoto / Slava Olshevskaya
Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение застройщику АО «Загорская ГАЭС-2» на ввод эксплуатацию объекта. Размер инвестиций застройщика составил свыше 3 млрд рублей.
Объект предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных соревнований международного уровня по гребному слалому и фристайлу. Комплекс сооружений будет являться первой национальной базой для развития гребного спорта в Российской Федерации.
Площадь комплекса сооружений составляет более 213 тыс. кв. метров. Одновременно проводить тренировочные занятия могут до 60 человек в час. При проведении соревнований объект сможет принять до 400 участников. Общее количество зрителей составляет 2850 человек включая лиц с ограниченными возможностями к передвижению, представителей СМИ, VIP-персон и аккредитованных лиц.
Первые соревнования на базе нового комплекса в рамках чемпионата России по гребному слалому пройдут уже с 23 по 28 августа.
Строительство объекта реализовывалось при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.
Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах для эффективного достижения целей. ЦСС снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.
Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.
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«IT-ипотека в Московской области становится все более популярной благодаря привлекательным условиям кредитования. IT-специалисты, решившие воспользоваться программой государственной поддержки, могут приобрести квартиру или жилой дом от застройщика, участок с домом или построить дом своими силами», — поделился исполняющий обязанности управляющего Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Валерий Свиридов.IT-ипотека выдаётся под минимальный процент, который составляет на сегодняшний день — 4,1%, с первоначальным взносом 15%.
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