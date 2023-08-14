Время заботы о себе и любимом: гороскоп для всех знаков зодиака с 14 по 20 августа

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Особые рекомендации для каждого знака зодиака
Тельцу лучше не лениться и не хвастаться на этой неделе. Это время благоприятно для романтического настроения, радуйте себя украшениями.
Близнецам нужно прислушиваться и присматриваться к происходящему вокруг и не делать поспешных выводов.
Раку нужно проявить себя, стараться быть ярким и позитивным. На этой неделе он сможет приободрить окружающих.
Льву лучше отказаться от оригинальных идей и не капризничать. Руководствуйтесь рациональностью и логикой.
Деве надо направить свой взор с строну нового и ещё неизведанного. Эта неделя будет благоприятной для обучения.
Весам следует быть тактичными и отказаться от экстравагантного поведения. Доброта и гуманизм помогут во всех сферах.
Скорпион будет горд собой. Сейчас ему важно быть в себе уверенным. А любимое дело как раз готовит приятный сюрприз.
У Стрельца появится перспектива в деловом сотрудничестве. Готовьтесь к приятным новостям.
Козерог сможет произвести желаемое впечатление на окружающих. За счёт этого его авторитет укрепится.
Водолею надо проявить ответственность и умение слушать собеседника.
У Рыб наступает время собирать плоды своих стараний. Они почувствуют себя успешными и реализованными.