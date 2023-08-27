Врио главы ДНР Пушилин заявил, что Донецк изранен, но не сломлен

Фото: сайт Кремля
Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил Донецк с 154-летием города. Поздравление Пушилин опубликовал в своем телеграм-канале.
Пушилин подчеркнул, что столица республики стойко держится несмотря на желание противника «стереть его с лица земли». Он также отметил, что Донецк «изранен, но не сломлен».
Врио главы ДНР добавил, что вместе с Россией город будет отстроен и возрожден.
Напомним, ранее Пушилин заявил, что в Республике всё готово к проведению сентябрьских выборов, однако остаются вопросы безопасности. При этом, он уточнил, что система с силовым блоком отработана, поэтому ситуация с безопасностью находится под контролем. Об этом он сообщил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Врио главы ДНР добавил, что вместе с Россией город будет отстроен и возрожден.
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Екатерина Коршунова