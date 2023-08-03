ВРИП главы Дубны Тихомиров доложил о ходе ремонта образовательных учреждений

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров проверил, как идут ремонтные работы в шести образовательных учреждениях муниципалитета.
На проведение ремонтных работ образовательных учреждений Дубны было выделено около 40 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Подрядчик привлечет дополнительных работников для строительства гимназии №3, чтобы завершить все работы до 15 августа. В связи с недавними тяжелыми погодными условиями часть здания гимназии пострадала, дождевая вода попала внутрь помещений.
Ремонтные работы спортивного зала в школе №5 идут с опережением графика. Есть некоторые недочёты, которые подрядчик устранит досрочно и сдаст объект.
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Подрядчик привлечет дополнительных работников для строительства гимназии №3, чтобы завершить все работы до 15 августа. В связи с недавними тяжелыми погодными условиями часть здания гимназии пострадала, дождевая вода попала внутрь помещений.
Ремонтные работы спортивного зала в школе №5 идут с опережением графика. Есть некоторые недочёты, которые подрядчик устранит досрочно и сдаст объект.
«В планах на этот год также ремонт кровли в школе №7, завершение строительства стадиона, обновление спортзала и санузлов в школе №9, замена окон и ремонт в двух классах информатики гимназии №11, а также в компьютерном классе школы №10. Вместе с коллегами из профильных управлений городской администрации еженедельно контролируем эти процессы. Дубненские школьники должны заниматься в комфортных условиях», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.Читайте также:
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Алиса Сергиенко