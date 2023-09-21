ВРИП главы Дубны Тихомиров проверил ход благоустройства города

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
Специалисты на сегодняшний день завершают работы по обустройству тротуара на проспекте Боголюбова. Также, работы по обустройству нового тротуара проводятся на улице Речной.
«Подрядчик работает аккуратно и чисто, вынутый грунт сразу вывозит. В соответствии с проектом здесь будет организована песчаная подушка, потом – слой щебня и асфальто-бетонное покрытие. Работы ведутся поэтапно. Сначала приводим в нормативное состояние одну часть дороги, потом – другую», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.Работы по обустройству тротуара завершены вдоль Александровки. Этот участок обустроили по многочисленным просьбам жителей. Также, в планах отремонтировать покрытие пешеходных дорожек на улице Векслера.
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