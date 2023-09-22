Врип главы Дубны Тихомиров выслушал пожелания сотрудников компании «Гекса»

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров побывал в компании «Гекса», которая более 25 лет выпускает одноразовые комплекты медицинского назначения и производит нетканные материалы. Её сотрудники создают продукцию для медицины, сельского хозяйства, строительства зданий и дорог. В России и странах СНГ работает 21 её филиал.