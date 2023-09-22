Врип главы Дубны Тихомиров выслушал пожелания сотрудников компании «Гекса»

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова
«С коллективом встречаемся не впервые. Сегодня пришли с отчётом по наказам, которые давали нам жители. Это вопросы по подсыпке тротуаров, дорожек, освещения, которые волновали горожан. Говорили о гармоничном и динамичном развитии Левобережья. Сейчас идёт проектирование на основании концепции благоустройства улицы Центральной и прилегающих территорий, включая сквер Ветеранов. Наша цель – включить этот объект в программу в полном объёме», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.Также, по его словам, работники попросили уделить особое внимание созданию парков, например – на месте бывшего клуба юных техников. Тихомиров также напомнил, что в начале следующего года школа №1 закроется на капремонт. Школьников временно перераспределят в другие образовательные учреждения Левобережья.
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