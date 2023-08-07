Врип главы Каширы Шувалов осмотрел обновлённый Никитский женский монастырь

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Михаил Шувалов посетил обновлённый Никитский женский монастырь. Он познакомился с его настоятельницей Игуменьей Магдалиной, возглавившей вновь воссозданную женскую общину.
«Это место особой духовной силы, историческое наследие Каширского края, которое, пережив десятилетия забвения, в ХХI веке было восстановлено из руин. Благодаря нашему губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву, Митрополиту Ювеналию, Фонду порушенных святынь и всем неравнодушным каширянам святыне удалось вернуть вторую жизнь», – написал Шувалов в своём Telegram-канале.По его словам, сегодня монастырь является настоящей жемчужиной Каширы – местом, куда съезжаются верующие из разных уголков Подмосковья и России.
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Лора Луганская