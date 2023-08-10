Врип главы Каширы Шувалов оценил работу КПО «Дон»

В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области на сопровождение поступил проект здания будущего крестьянско-фермерского хозяйства «Подкова» в Раменском, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Застройщик инвестирует в проект 15 миллионов рублей.

Площадь здания — 545 кв. метров. На территории фермы планируется разместить 30 лошадей (с последующим увеличением до 50 голов) для разведения. На данный момент застройщик ожидает подключения участка к электросети. Реализация проекта поможет создать 10 рабочих мест на территории округа.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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