Врип главы Каширы Шувалов оценил работу КПО «Дон»

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова
«Лично увидел, как устроен каждый технологический процесс, и что самое важное – как обеспечены условия производственной и экологической безопасности. Применяемые технологии полностью исключают загрязнения почвы, воздуха и воды. Практически все поступающие в КПО отходы идут на переработку», – написал Шувалов в своём Telegram-канале.Он напомнил, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв поставил задачу свести к нулю объём не переработанного сырья и исключить процесс захоронения отходов. Для этого в регионе строят безопасные для окружающей среды предприятия по энергоутилизации. Они принимают отходы, которые невозможно вовлечь во вторичный оборот.
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