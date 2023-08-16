Врип главы Каширы Шувалов посетил АО «Мособлгаз» «ЮГ»

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Михаил Шувалов рассказал, что безопасность, обеспечение жителей газом и работой специализированных служб является задачей приоритетной важности для муниципалитета.
Михаил Шувалов ознакомился с материально-технической базой Каширского территориального участка АО «Мособлгаз» «ЮГ» в рамках рабочего визита на предприятие.
Врип главы городского округа Кашира отметил, что вопрос недопуска сотрудников газовой службы в жтльё для проверки газового оборудования остается актуальным, в этом направлении ведётся активная работа.
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«Вместе с руководством обсудили реализацию программы газификации и догазификации наших населенных пунктов. Отдельное внимание уделили оснащению аварийно-ремонтной техники и тому, как организован процесс выезда бригад», — написал Шувалов в своем официальном телеграм-канале.
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Алиса Сергиенко