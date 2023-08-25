Врип главы Каширы Шувалов принял участие в выездной администрации

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Михаил Шувалов передал в работу вопросы, с которыми пришли жители на личный приём к главе в рамках выездной администрации.
«Отрадно, что наряду с обращениями личного характера, прозвучали вопросы общественного развития, подчеркнувшие неравнодушие и вовлеченность жителей в развитие микрорайона», — написал Шувалов в своем официальном телеграм-канале.Михаил Шувалов поручил ответственным исполнителям проработать ряд вопросов:
— возможность ремонта дороги к контейнерной площадке на улице Центральной;
— решить вопрос с отводом ливневых стоков возле торгового объекта;
— вопрос с ремонтом участка автодороги по улице Парковой;
— оказание содействия в установке барьерного ограждения;
— задача проектирования и обустройства дороги к участкам, выданным по государственной программе;
— проработать вопрос своевременной расчистки снега подъездов к участкам в зимнее время и другие.
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Алиса Сергиенко