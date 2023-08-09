Врип главы Каширы Шувалов проверил ход капремонта Каширской ЦРБ

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова
«Постоянный контроль за ремонтом медицинских учреждений — задача, которую ставит наш Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, и то приоритетное направление, где крайне важно придерживаться качества и сроков исполнения работ. Отрадно, что работы вышли на финальную стадию и большинство пациентов проходят лечение уже в обновленных, современных отделениях», — написал Шувалов в своем официальном телеграм-канале.В ходе ремонта специалисты обновят внутреннюю и внешнюю отделку больницы, корпус будет оснащён современным оборудованием для эффективного лечения и приёма пациентов.
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