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Врип главы Каширы Шувалов проверил ход капремонта школы

14 августа 2023, 09:13

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Михаил Шувалов проверил ход строительных работ образовательного учреждения в муниципалитете.
«Продолжаю личный мониторинг работ по капитальному ремонту школы №9. Многие знают, с какими сложностями пришлось столкнуться в ходе проведения работ, и уже новый подрядчик делает все возможное, чтобы успеть сдать объект в установленный срок. Учитывая темпы ремонта и добросовестное отношение подрядной организации к выполнению поставленной задачи», — написал Шувалов в своем официальном телеграм-канале.
На данный момент специалисты проводят внутреннюю отделку помещений, занимаются монтажом фасада и дверей и уже приступили к благоустройству территории.


Строительные работы планируется завершить до конца августа текущего года.

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#благоустройство
#школы
#кпо
#мониторинг
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В Госдуме призвали обязать телеканалы показывать обратный счетчик минут для рекламы
14 августа 2023, 10:13

Фото: iStock/grinvalds

Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что подготовил законопроект, обязующий телеканалы, которые вещают на территории РФ, в момент начала рекламной паузы включать графический счетчик обратного отсчета времени паузы. Об этом сообщает РИА Новости.
Чернышов отметил, что большинство телезрителей смотрят рекламу только потому, что не знают, сколько продлится рекламная пауза. По словам парламентария, с помощью законопроекта телезрителям будет гораздо удобнее наслаждаться просмотром программ.

Чернышов также подчеркнул, что для каналов нововведение не принесет существенных денежных или организационных трат.

Напомним, ранее выяснилось, что в мае – начале июня в России зафиксировано существенное снижение цен на телевизоры по сравнению с предыдущими месяцами. В некоторых случаях цены уменьшились почти в разы. Например, 55–65-дюймовые устройства, которые раньше стоили 45–60 тысяч рублей, подешевели вдвое.

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#реклама
#госдума
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Путин наградил главу Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева
Путин наградил главу Верховного суда России Лебедева орденом Андрея Первозванного
14 августа 2023, 10:00

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин наградил орденом Святого апостола Андрея Первозванного председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
В тексте документа указано, что Лебедев представлен к награде за высокие заслуги в развитии российской судебной системы, а также укрепление правопорядка и законности. Также сообщается, что председатель Верховного суда РФ в понедельник отпразднует свой юбилей. Лебедеву исполняется 80 лет.

Ранее, президент России Владимир Путин вручил госнаграды семьям погибших в зоне СВО военнослужащих. Церемонии награждения проходят несколько раз в год. 

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#владимир путин
#президент
#юбилей
#рф
#служба
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Дворец спорта «Олимпийский» им. В.С. Максимова в Чехове отмечает 20-летний юбилей
14 августа 2023, 09:52

Фото: istockphoto / jacoblund

В стенах «Олимпийского» выросло не одно поколение спортсменов, которые на сегодняшний день представляют Чехов на разные соревнованиях.
Дворец спорта является домашней ареной для «Чеховских медведей». Кроме того, с 2004 года в «Олимпийском» успешно работает отделение синхронного плавания под руководством заслуженного мастера спорта, трехкратной олимпийской чемпионки, многократной чемпионки мира и Европы по синхронному плаванию, Президента Федерации синхронного плавания Ольги Брусникиной.

Воспитанниками чеховского дворца спорта являются такие знаменитые спортсмены как Александр Поветкин и Денис Лебедев.
«Сегодня по поручению нашего Губернатора А.Ю. Воробьева мы реконструируем стадион «Гидросталь». По решению Губернатора новое футбольное поле будет с подогревом для того, чтобы на нем можно было заниматься в любое время года. А в следующем году также по поручению Андрею Юрьевича начнем строить новый ФОК за Ледовым дворцом. Уверен, что впереди у команды «Олимпийского» много славных побед, которые золотыми буквами будут вписаны в его историю! С праздником, «Олимпийский»! С Днем Рождения!», — написал глава Чехова Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
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#спортсмены
#григорий артамонов
#сво
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РИА Новости: На августовском форуме «Армия-2023» покажут трофейную технику НАТО
14 августа 2023, 06:28

Фото: iStock/Michele_Ursi

Во время международного военно-технического форуме «Армия-2023», который состоится 14-20 августа в подмосковной Кубинке, продемонстрируют трофейную технику НАТО, захваченную в ходе спецоперации. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«В рамках форума планируется показать трофейную технику НАТО, захваченную российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине», — сказал собеседник агентства.

Также будет продемонстрирована и отечественная военная техника, которая эффективно зарекомендовала себя в ходе СВО.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко пояснил, что российские военнослужащие отмечают большое количество оружия западного производства и боеприпасов к нему, на местах дислокации украинских боевиков. Марочко сообщил, что техника и оружие, которые добыты в качестве трофея, подлежит изучению, после чего отправляется на склады.

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#нато
#военная форум
#кубинка
#армия
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Бывший кандидат в губернаторы Приморья Ищенко получил 6 лет колонии за обман дольщиков
14 августа 2023, 04:24

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Первомайский районный суд Владивостока назначил гендиректору компании «Аврора-строй» и бывшему кандидату в губернаторы Приморского края Андрею Ищенко наказание в виде 6 лет лишения свободы за мошенничество с деньгами дольщиков на сумму в 387 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.
Отбывать наказание Ищенко будет в колонии общего режима. Также ему назначен штраф в 400 тыс. рублей. Кроме того, частично удовлетворены 22 иска потерпевших.

По версии следствия, как учредитель компании-застройщика «Аврора-Строй» он обманом присвоил деньги дольщиков, а дом, в строительство которого они вложились, так и не был достроен. В мае на фигуранта возбудили второе уголовное дело:  ему вменили продажу дольщикам нежилых помещений под видом жилых.

Андрей Ищенко в 2018 году был участником второго тура выборов губернатора Приморского края, после которого он и действовавший врио губернатора Андрей Тарасенко обвинили друг друга в нарушениях закона, а краевой избирком 20 сентября признал результаты выборов недействительными. Ищенко стал единственным участником сентябрьской кампании, кто заявил об участии в повторных выборах, но крайком КПРФ отказался выдвигать его как кандидата от партии.

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#суд
#дольщики
#кпрф
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СК расследует дело о русских секс-рабынях в Бахрейне
«Известия»: Нескольких гражданок России обвиняют в торговле людьми и продаже их в сексуальное рабство
14 августа 2023, 01:13

Фото: iStock/Leonid_Andronov

Шестерых жительниц Кабардино-Балкарии обвиняют в торговле людьми в составе организованной группы, сообщают «Известия». Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК, обвиняемые арестованы, им грозят длительные сроки заключения.
Екатерина Романова, Раяна Рахаева, Амалия Леманн, Олеся Шампарова, Шариска Хачетлова и Марита Балкизова обвиняются Следственным комитетом республики в организации проституции и вовлечении в нее несовершеннолетних с применением насилия (ч. 2 ст. 241 и ч. 3 ст. 240 УК РФ) и торговле людьми (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ). 

По версии следствия, несовершеннолетних девушек от 13 до 17 лет (преимущественно — уроженок Кавказа) обманом заманивали в Бахрейн, отбирали паспорта, били и накачивали наркотиками. Как минимум одна из них умерла.  Подавляющую часть секс-рабынь преступницы набирали себе в Нальчике, Кисловодске, Пятигорске, Минеральных Водах, Дагестане.

По сведениям «Известий» и их источника в спецслужбах, похищенные девушки занимались сексом с уроженцами Саудовской Аравии и Сирии, а также рядовыми и офицерами 5-го флота ВМС США, военная база которого как раз находится в Бахрейне.

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#секс
#ск рф
#расследование
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МВД Дагестана: В Махачкале люди перекрывали федеральную трассу из-за отсутствия воды в домах
14 августа 2023, 00:39

Фото: iStock/Shamil_Makhsumov

Около 150 жителей пригорода Махачкалы перекрывали федеральную трассу Астрахань — Махачкала из-за того, что в их домах не было воды. Об этом 13 августа сообщило МВД Дагестана.
«Сегодня, примерно в 20 часов (мск), на 470-м километре ФАД (федеральной автомобильной дороги) Астрахань — Махачкала около 150 местных жителей перекрыли автомобильное движение. Цель собравшихся — привлечь внимание к продолжительному отсутствию воды в их домах», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в республиканском МВД рассказали, что между жителями и водителями на трассе произошёл конфликт, который урегулировали полицейские. С протестующими поговорили сотрудники администрации Махачкалы, и сейчас проезд по трассе уже разблокирован.

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#дагестан
#протесты
#водоснабжение
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Россияне уже сутки не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург
13 августа 2023, 21:21

Фото: iStock/06photo

Россияне в течение суток ожидают вылета из Антальи в Екатеринбург. Об этом сообщает портал E1, ссылаясь на одного из пассажиров.
Самолёт авиакомпании Red Wings должен был вылететь 12 августа в 21:30 мск. Регистрация на рейс была завершена, но судно с российскими туристами так и не покинуло аэропорт Антальи.

Пассажир рассказал, что в три часа ночи всех отправили в отель, на 10:30 назначили вылет, который вновь отложили.

В настоящее время ожидают отправки 410 россиян. Полёт перенесли на 14 августа в 05:55 мск. В уральской транспортной прокуратуре заявили, что причиной задержки рейса стало отсутствие самолёта для переправки пассажиров в Екатеринбург.

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#аэропорт
#задержки
#рейсы
#турция
#россия
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В мэрии Анапы напомнили об опасности дельфинов для людей
13 августа 2023, 20:08

Фото: iStock/Wirestock

В мэрии Анапы напомнили отдыхающим об опасности приближения к дельфинам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Очевидцы часто выкладывают видео, на которых дельфины близко подплывают к людям и играются с ними. Несмотря на их дружелюбие, стоит опасаться такого вида развлечения.

Вид дельфинов, обитающий в Чёрном море, уже привык к многочисленным туристам и ведёт себя очень дружелюбно по отношению к ним. Однако во время игры или ловли рыбы животное может случайно задеть человека и даже потянуть его на дно, поэтому не стоит приближаться к нему слишком близко.

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#чёрное море
#курорт
#опасность
#предупреждение
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