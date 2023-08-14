Врип главы Каширы Шувалов проверил ход капремонта школы

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Михаил Шувалов проверил ход строительных работ образовательного учреждения в муниципалитете.
«Продолжаю личный мониторинг работ по капитальному ремонту школы №9. Многие знают, с какими сложностями пришлось столкнуться в ходе проведения работ, и уже новый подрядчик делает все возможное, чтобы успеть сдать объект в установленный срок. Учитывая темпы ремонта и добросовестное отношение подрядной организации к выполнению поставленной задачи», — написал Шувалов в своем официальном телеграм-канале.На данный момент специалисты проводят внутреннюю отделку помещений, занимаются монтажом фасада и дверей и уже приступили к благоустройству территории.
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Алиса Сергиенко