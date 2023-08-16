Врип главы Каширы Шувалов провёл личный приём граждан

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова
«Задачу следовать принципам открытой власти, которую ставит наш Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, определяем приоритетной в каждом направлении работы. В ходе личного приема жителей, который провел в администрации округа, передал в работу более десятка вопросов, в большинстве своем затронувших сферы ЖКХ, ремонтов, благоустройства», — написал Шувалов в своем официальном телеграм-канале.Жители приходили с разными вопросами, Михаил Шувалов заверил, что каждый вопрос будет проработан.
Ответственным лицам дано поручение провести комплексное комиссионное обследование многоквартирного дома по улице Клубной, 11/2 в Кашире-2 и проверить качество подачи воды в доме по улице Новой, 11 микрорайона Кашира-1. Кроме того, специалисты по просьбам жителей проверят состояние придомовых территорий и другое.
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