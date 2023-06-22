ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров выступил с ежегодным отчетом о проделанной работе

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
В ходе отчета, Максим Тихомиров отметил заслуги его предшественника на посту главы города – Сергея Куликова.
«Наша приоритетная задача – помощь людям, достижение результата, о чем неоднократно говорит и наш президент Владимир Путин. Мы руководствуемся принципами идеологии лидерства губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Для нас важно, чтобы дубненцы чувствовали перемены к лучшему. И со своей стороны мы делаем для этого всё возможное. Благодарю каждого, кто вместе с нами на этом пути!», — сказал Максим Тихомиров.Временно исполняющий обязанности главы рассказал, что поступления в бюджеты всех уровней за год увеличились на 45% и достигли 13,939 млн рублей, отметил, что Дубна находится на первой позиции по объему инвестиций, привлеченных в основной капитал и признается одной из лучших среди особых экономических зон России и безоговорочно лидирует среди подмосковных ОЭЗ, а также затронул тему оснащения медицинских учреждений новым современным оборудованием, программы по привлечению медработников, проведение капитальных ремонтов социально-важных объектов, жилищное строительство и другое.
В муниципалитете проводят работы по благоустройству при тесном взаимодействии с жителями.
Также, Максим Тихомиров отметил поддержку жителям округа, оказанную администрацией. Материальная помощь жителям в трудной жизненной ситуации суммарно составила порядка 2,25 миллиона рублей, 2 миллиона рублей выделено на нужды инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, а также были предоставлены субсидии обществу инвалидов.
«Все мы видим, что благодаря слаженной совместной работе, Дубна динамично развивается. Всего не перечислить, но очевидно – очень многое меняется к лучшему. Вместе у нас всё получится!», — сказал временно исполняющий обязанности главы Максим Тихомиров.Ранее сообщалось, что проблемы всех обманутых дольщиков в городском округе Дубна решат до конца года. Об этом временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Максим Тихомиров доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи. Подробнее об этом читайте в нашем материале.