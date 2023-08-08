ВС Нигера перебрасывают войска в столицу

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«Вооруженные силы Нигера перебрасывают в столицу подкрепление для подготовки к потенциальному военному вторжению», - прокомментировали ситуацию журналисты.
По информации СМИ, в воскресенье вечером в город прибыли примерно 40 пикапов с военнослужащими со всех частей страны.
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