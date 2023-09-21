ВС РФ получили модернизированные гаубицы «Мста-С» - ТАСС

Фото: istockphoto/Igor Nikushin
Представители Ростеха сообщил о поставке в войска партии модернизированных самоходных орудий «Мста-С». По словам специалистов госкорпорации, машины снабжены новой автоматизированной системой управления наведением и огнем.
Усовершенствованная самоходная гаубица 2С19М2 «Мста-С» способна работать в режиме «огневой налет». Новая боевая машина имеет уникальные технико-тактические характеристики. Она обладает высокой мобильностью, скорострельностью и способна вести огонь разными типами снарядов, сообщили представители разработчика. В результате модернизации одна из лучших в мире самоходных гаубиц заметно расширила свои возможности. Теперь «Мста-С» может поражать цели несколькими снарядами по разным траекториям. Это уменьшает время на огневой позиции и позволяет быстро уходить от ответного удара.
Читайте также:
Российская артиллерия уничтожила пункт управления дронами в ДНР
Артиллеристы ВС РФ уничтожили орудие НАТО на Краснолиманском направлении
Минобороны РФ заключило контракт на поставку в войска новейшей самоходной гаубицы «Мальва»
Александр Бойцов