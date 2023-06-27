Все аэроэкспрессы в Шереметьево будут отправлять с Савёловского вокзала

1 и 2 июля все аэроэкспрессы в Шереметьево будут отправляться с Савёловского вокзала

В связи с проведением работ на железнодорожных путях 1 и 2 июля, отправление всех аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево будет с Савеловского вокзала, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



1 и 2 июля, конечной станцией по направлению из аэропорта будет Савеловский вокзал.







