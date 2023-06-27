Все аэроэкспрессы в Шереметьево будут отправлять с Савёловского вокзала

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В связи с проведением работ на железнодорожных путях 1 и 2 июля, отправление всех аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево будет с Савеловского вокзала, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
1 и 2 июля, конечной станцией по направлению из аэропорта будет Савеловский вокзал.
По направлению в аэропорт Шереметьево также следует автобус от станции метро «Ховрино».Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути. Подробнее об этом читайте в нашем материале.