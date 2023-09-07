Все дома проблемного ЖК «Булатниково» полностью достроены

Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области
В жилом квартале «Булатниково» в Ленинском городском округе специалисты достроили последние три 4-этажных корпуса под номерами 4, 5 и 8.
Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало застройщику ООО «ЖК Булатниково» заключение о соответствии проектной документации (ЗОС). Получение итогового документа даст застройщику возможность ввести дома в эксплуатацию.
Когда дома введут в эксплуатацию, 133 семьи смогут получить свои квартиры, которые они ждали долгие годы.
Жилой квартал «Булатниково» начали строить в декабре 2013 года, но работы были приостановлены из-за финансовых трудностей. С целью обеспечения прав обманутых дольщиков Правительство региона подписало масштабный инвестиционный проект c компаниями-инвесторами ГК «Инград» и «3-RED».
Читайте также:
Около 300 семей дольщиков проблемного ЖК «Пушкарь» начали получать ключи.
В посёлке Развилка достроили первый из трёх домов проблемного ЖК «Три квартала».Права 1,5 тысяч дольщиков восстановили в августе в Подмосковье.