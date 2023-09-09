Все избирательные участки Подмосковья адаптированы для маломобильных граждан

Фото: Мособлизбирком
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская отметила, что все избирательные участки на территории региона адаптированы для маломобильных граждан. Об этом она рассказала в Центре мониторинга и общественного наблюдения за выборами в Московской области.
«Продолжаю мониторить участки на предмет доступности для маломобильных групп населения. Всего мы проверили уже 40 участков. Никаких замечаний выявлено не было. Все участки оборудованы. Всем, кто не может зайти на участок самостоятельно и проголосовать, оказывается соответствующая помощь», - отметила Фаевская.
Она также напомнила, что в Подмосковье работает телефон горячей линии. По последним данным, на него поступил 21 звонок. Люди интересуются, где находится избирательный участок по конкретному месту жительства. Одна женщина также была недовольна фотовидеофиксации. Однако ей объяснили, что в соответствии с законом есть определенный порядок проведения выборов. Видеонаблюдение ведется для общественных наблюдателей, а также для аккредитованных СМИ.
«Кроме того, сегодня мы изучили ситуацию с голосованием в отдельных стационарных учреждениях социальной защиты населения. Все социальные работники, воспитатели, медицинский персонал, все помогали и оказывали содействие и помощь в голосовании своих подопечных», - добавила уполномоченный по правам человека в Подмосковье.
Она также отметила, что форма электронного голосования очень удобна для жителей Московской области, которые по некоторым причинам не находятся на территории региона или тех, кто очень занят. При этом пожилые люди предпочитают приходить лично на участок, заключила Фаевская.
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