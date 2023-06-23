Все меры социальной поддержки Подмосковья доступны в одном кабинете

Фото: Министерство социального развития Московской области
Жители Московской области теперь могут получить информацию о выплатах в личном кабинете, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства социального развития Московской области.
Личный кабинет является персональной страницей пользователя, получающего меры социальной поддержки.
Благодаря введению личного кабинета, значительно ускорился порядок получения информации о тех или иных выплатах.
В личном кабинете можно ознакомиься с информацией по платежам, отслеживать выплаты.Личный кабинет доступен по ссылке.
Ранее, Воробьёв объявил о новых мерах социальной поддержки для жителей Подмосковья. Выплаты начнут получать малообеспеченные пенсионеры и семьи с детьми-инвалидами и детьми школьного возраста. Подробнее об этом читайте в нашем материале.