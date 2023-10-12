Все объекты социальной сферы и здравоохранения Подмосковья получают тепло

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области отопление включили на всех объектах социальной сферы и здравоохранения. Тепло также получают более 99% жилых домов, сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.
«В регионе завершают перевод отопительных систем на зимний режим работы. В ряде городских округов наблюдаются технические проблемы, но они оперативно решаются. Все силы специалистов брошены на их устранение, ведётся отладка отопительной системы. Уже сейчас тепло подаётся более чем в 99% жилых домов и на 100% социальных объектов», – сказал Самарин.Как уточнили в подмосковном Минэнерго, для информирования населения о датах запуска отопления работает «Карта коммунальных услуг», которую с начала октября посетили более 733 тыс человек. На карте можно оформить «Обращение в администрацию». Оно будет рассмотрено, а ответ направлен в течение суток.
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Лора Луганская