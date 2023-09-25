Все подмосковные детские сады перешли на стандарт «Предшкола»

На сопровождение Центра содействия строительству при Правительстве региона поступил проект нового производственного здания компании-изготовителя автофургонов для транспортировки замороженных продуктов «СИБЕВРОВЭН».

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение застройщику на строительство производства. Застройщик вложит в проект порядка 350 миллионов рублей.

Общая площадь объекта составит более 5,8 тысяч кв. метров. В производственной части разместят цех изготовления изотермических полуприцепов. Административный блок запроектирован на площади 408 кв. метров — это помещения для рабочих, раздевалка, столовая и пункт оказания первой помощи. Будет создано 40 рабочих мест.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8 (498) 602-00-00.

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