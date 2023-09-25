Все подмосковные детские сады перешли на стандарт «Предшкола»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«В этом году открываем 48 детсадов. Но важно не только строить школы и сады, но и применять там лучшие практики для подготовки наших малышей от 3 до 7 лет к предстоящему обучению. Часто образовательные комплексы представляют собой единый организм, который может позволить уже с трёх лет готовить ребёнка к первому классу чтобы он показывал высокую успеваемость, снижать риски, связанные с психологией. Это для многих ребят является барьером в школьной жизни», – отметил Воробьёв.Внедрять стандарт «Предшкола» в регионе начали два года назад. В 2023-м программа стала работать во всех детсадах Подмосковья. Она обеспечивает комфортный переход от дошкольного обучения к школьной скамье.
«Важны и новые методики, и современное оборудование, и взаимодействие со школой не только воспитателей и учителей, но и детей и школьников-шефов. Они проводят совместные мероприятия. Самое активное участие в пилотировании проекта приняли Богородский, Балашиха, Ленинский, Люберцы и Электросталь», – заявил министр образования Подмосковья Илья Бронштейн.Он добавил, что с октября начинается повышение квалификации воспитателей на базе Гимназии Е.М. Примакова и наших лидеров по реализации проекта. У всех команд муниципальных детсадов будет возможность познакомиться с передовыми методиками
В этом году в регионе двери для воспитанников открыли 32 новых детских сада на 8,3 тыс мест. Также в этом году в Московской области провели капитальный ремонт 17 детских садов. До конца 2023-го завершат работы еще в 12.
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