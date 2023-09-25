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Все подмосковные детские сады перешли на стандарт «Предшкола»

25 сентября 2023, 18:09
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году все детские сады Подмосковья перешли на стандарт «Предшкола». Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов.
«В этом году открываем 48 детсадов. Но важно не только строить школы и сады, но и применять там лучшие практики для подготовки наших малышей от 3 до 7 лет к предстоящему обучению. Часто образовательные комплексы представляют собой единый организм, который может позволить уже с трёх лет готовить ребёнка к первому классу чтобы он показывал высокую успеваемость, снижать риски, связанные с психологией. Это для многих ребят является барьером в школьной жизни», – отметил Воробьёв.
Внедрять стандарт «Предшкола» в регионе начали два года назад. В 2023-м программа стала работать во всех детсадах Подмосковья. Она обеспечивает комфортный переход от дошкольного обучения к школьной скамье.

«Важны и новые методики, и современное оборудование, и взаимодействие со школой не только воспитателей и учителей, но и детей и школьников-шефов. Они проводят совместные мероприятия. Самое активное участие в пилотировании проекта приняли Богородский, Балашиха, Ленинский, Люберцы и Электросталь», – заявил министр образования Подмосковья Илья Бронштейн.
Он добавил, что с октября начинается повышение квалификации воспитателей на базе Гимназии Е.М. Примакова и наших лидеров по реализации проекта. У всех команд муниципальных детсадов будет возможность познакомиться с передовыми методиками

В этом году в регионе двери для воспитанников открыли 32 новых детских сада на 8,3 тыс мест. Также в этом году в Московской области провели капитальный ремонт 17 детских садов. До конца 2023-го завершат работы еще в 12.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#детские сады
#детсад
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В Севастополе разработали алгоритм оповещения населения об угрозе воздушной атаки
Губернатор Севастополя Развозжаев заявил о новом плане оповещения населения
25 сентября 2023, 18:08

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Власти Севастополя разработали алгоритм оповещения об угрозе воздушной атаки. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Алгоритм выглядит следующим образом: сначала военные передают информацию о воздушной тревоге, после чего губернатор лично даёт команду о запуске сигнала. Затем Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) запускает городские сирены и громкоговорители. После происходит публикация предупреждения в Telegram-канале Развожаева. Следом сигнал тревоги начинает транслироваться по местному радио и телевидению. 

Губернатор Севастополя отметил, что у населения есть от 30 до 50 минут, чтобы выполнить требования властей по обеспечению собственной безопасности – либо проследовать в укрытие, либо остаться дома и следовать установленным правилам.

Также Развожаев добавил, что управляющие компании и районные администрации вновь проинформируют жителей о расположении укрытий в каждом из районов города.

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#севастополь
#обстрел
#безопасность
#информация
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«Горжусь»: Кадыров опубликовал видео избиения сыном Адамом Никиты Журавеля
Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает Никиту Журавеля
25 сентября 2023, 18:01

Фото: istock / Andranik Hakobyan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением своим сыном Никиты Журавеля, которого подозревают в сожжении Корана.

Кадыров заявил, что не любит недосказанность. По словам чеченского главы, в интернете много споров по факту избиения его сыном сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля. По этой причине он опубликовал видео, которым подтвердил избиение. 

«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — добавил Кадыров подпись к видео.
Рамзан Кадыров гордится поступком сына Адама.  Кроме того, по мнению главы Чечни, религиозные ценности граждан страны охраняются Россией на высочайшем уровне, и провокаторам этого не отнять.

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#рамзан кадыров
#избиение
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В Щёлково появится производство изотермических полуприцепов
25 сентября 2023, 18:01

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На сопровождение Центра содействия строительству при Правительстве региона поступил проект нового производственного здания компании-изготовителя автофургонов для транспортировки замороженных продуктов «СИБЕВРОВЭН».

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение застройщику на строительство производства. Застройщик вложит в проект порядка 350 миллионов рублей. 

Общая площадь объекта составит более 5,8 тысяч кв. метров. В производственной части разместят цех изготовления изотермических полуприцепов. Административный блок запроектирован на площади 408 кв. метров — это помещения для рабочих, раздевалка, столовая и пункт оказания первой помощи. Будет создано 40 рабочих мест.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8 (498) 602-00-00.

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Операторы Системы-112 Московской области обработали 79 миллионов обращений
25 сентября 2023, 17:47

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

С 1 июня 2015 года — начала работы региональной Системы-112 — операторы приняли и обработали более 79 миллионов вызовов, где в каждом обращении была оказана необходимая помощь и поддержка заявителю.

Каждый день операторы горячей линии номера «112» в Московской области принимают порядка 30 тысяч обращений, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

С момента запуска, Система «112» активно развивается и расширяет свои возможности, что значительно повышает качество взаимодействия с населением.

Жители и гости Подмосковья уже 8 лет могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112».

В службу спасения поступают звонки, СМС-сообщения, видеовызовы через Скайп, обращения через мобильное приложение «112 МО» или чат-бот, а также сообщения из ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

Важно, что все звонки в Систему-112 бесплатные и доступны даже при нулевом балансе.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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Три представителя Подмосковья стали победителями и призёрами хакатона по ИИ
25 сентября 2023, 17:45

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Три участника из Московской области стали победителями и призёрами хакатона по искусственному интеллекту в Дальневосточном федеральном округе. Победителей четвёртого окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» наградили в Хабаровске, сообщили организаторы.
По итогам соревнований 12 команд-победителей разделили призовой фонд в 2 400 000 рублей. Участники хакатона по искусственному интеллекту. До финальных защит дошли 77 команд. 
«В каждом соревновании мы видим достойный уровень подготовки и огромный потенциал. Уверен, что постановщики задач отметили оригинальность предложений участников. Они возьмут их в работу и реализуют на практике», – сказал первый замгендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов
По итогам конкурсных испытаний в Хабаровске в число призёров вошли жители Московской области Антон Костерин (команда «Исходный кот :)», Максим Кулагин (команда «НИИстовые») и Сергей Китаев (команда WildTrue).
 
РЖД представила на конкурсе две задачи по безопасности на железной дороге. Участники хакатона создали систему, которая с помощью нейросетей анализирует бдительность машиниста в пути. Первое место в кейсе «Контроль за вниманием локомотивной бригады» заняла команда «Исходный кот :)»
«Очень рады поучаствовать в таком классном проекте. Получили огромный опыт. Мы участвуем в хакатонах уже третий раз. На первом нашем хакатоне мы заняли 17-е место, на втором – 16-е. И вот наконец победа. Безумно рады и собираемся участвовать ещё», – поделился участник команды «Исходный кот :)» Антон Костерин.
Во втором кейсе от ОАО «РЖД» команды создали систему контроля состояния пути. Первое место в кейсе «Безопасный маршрут» заняла команда «НИИстовые».
 
Одним из кейсодержателей выступил национальный видеохостинг RUTUBE. Он представил задачу по созданию модели, улучшающий качество видео на платформе. Второе место в кейсе заняла команда WildTrue.
﻿Хакатон проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». Проект входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Организатором выступает Миниэкономразвития. 
 
По итогам хакатонов каждый участник проекта получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям.

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#подмосковье
#московская область
#чемпионат
#искусственный интеллект
#ии
#соревнования
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В Московской области установили все 600 новых комплексов фотовидеофиксации
25 сентября 2023, 17:32

Фото: Минтранс МО

В Подмосковье завершили установку всех 600 запланированных стационарных комплексов фотовидеофиксации. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«Новыми комплексами фотовидеофиксации оснастили 166 дорог в 48 городских округах. Места установки – аварийно-опасные участки, выделенные полосы общественного транспорта, нерегулируемые пешеходные переходы и перекрёстки. Планируется, что эти комплексы помогут предупредить и снизить аварийность», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Московской область Алексей Гержик.
Группировку технических средств контроля соблюдения правил дорожного движения дополнили комплексы фотовидеофиксации отечественного производства последнего поколения «Азимут 4». Они уже подтвердили свою эффективность в снижении уровня аварийности в 42 российских регионах. 
 
Эти автоматы могут распознавать 51 состав нарушений ПДД – например, движение по обочине, выезд на встречную полосу, пересечение сплошной линии разметки, а также не пристёгнутый ремень безопасности, использование телефона за рулём и другие. Одновременно комплекс способен идентифицировать марку и модель автомобиля.
 
Как отметили в министерстве, подмосковная система фотовидеофиксации – одна из самых эффективных в стране. За шесть лет число ДТП, погибших и раненых в авариях в регионе сократилось более чем на 40%.
 
Новые технические средства контроля ПДД смонтированы в целях снижения аварийности и повышения безопасности движения в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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#московская область
#транспорт
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Минторг США внес в черный список 5 российских компаний
25 сентября 2023, 17:17

Фото: istock / syahrir maulana

Министерство торговли США ввело санкции против 5 компаний из России и 23 компаний из других стран. Об этом сообщается в уведомлении, размещенном в Федеральном реестре.

Под санкции попали также компании из Финляндии, Германии, КНР, Омана, ОФЭ и Пакистана. В сообщении Минторга США указано, что эти организации действуют вопреки интересам нацбезопасности или внешней политики США. 

С ограничениями столкнулись ООО «Грант Инструмент»,  «СМТ Айлоджик», ООО «Девайс Консалтинг»,  ВСМПО-АВИСМА и «Стрелой».

Ранее офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди заявил, что Западу не удалось сломить Россию станционным давлением. По мнению экс-офицера, Запад просчитался, так как антироссийские санкции повлияли также на упадок западной экономики. 

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#сша
#санкции
#компании
#россия
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Власти США запретили журналисту брать интервью у Владимира Путина
Die Weltwoche: американскому телеведущему запретили брать интервью у Путина
25 сентября 2023, 17:11

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что правительство США запретило ему брать интервью у президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в ходе беседы с изданием Die Weltwoche.
Телеведущий отметил, что власти США на протяжении долгого времени пытались взять под свой контроль все американские издания. Из-за этого все работники СМИ находятся в постоянном страхе, боясь сказать что-то, противоречащее позиции официального Вашингтона.

Ранее сообщалось, что по результатам опроса, который провёл телеканал NBC, деятельность президента США Джо Байдена одобряет 41% американцев, в то время как 56% выступает против его политики. 

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#сша
#россия
#журналист
#владимир путин
#интервью
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Воробьёв: в Подмосковье расселили 50% аварийных домов от плана
25 сентября 2023, 17:01

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в Подмосковье завершат расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Осталось расселить 194,1 тыс кв м жилья. Это около 50% от плана. 11,8 тыс. человек в этом году уже переехали в новые комфортные квартиры в современных многоквартирных домах. После этого с 1 января начинаем следующий этап – расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года», – написал глава региона в своём телеграм-канале. 
По словам Воробьёва, в регионе строят 35 домов для переселенцев. 31 начали строить в этом году. В среднем строительство занимает 6-8 месяцев. До 15 октября новые дома подключат к сетям тепло-, водо- и электроснабжения, а также водоотведения. 
«Важно сделать это до начала отопительного сезона, чтобы к концу ноября там, где строительство уже завершено, переселить людей в новые квартиры. Там, где есть риск не уложиться в график, прошу глав взять ситуацию под личный контроль. Это Дмитров, Сергиев Посад, Талдомский и Шатура», – добавил губернатор. 
Он напомнил, что президент поручил продлить программу на 5 лет. 
«Для нас это возможность улучшить качество жизни ещё для 22 тыс человек и расселить порядка 350 тыс кв м в 42 округах. Здесь большую роль играют жилищные сертификаты. Жители могут не ждать строительства дома, а сразу выбрать готовую квартиру в любом округе Подмосковья за 12 месяцев с момента выдачи сертификата», – заключил Воробьёв.  
Расселение аварийного жилья стало одной из главных тем еженедельного совещания губернатора Московской области с руководящим составом правительством региона и главами муниципалитетов.

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#расселение
#ветхое жильё
#аварийное жильё
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
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