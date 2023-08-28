Все подмосковные школы с 1 сентября перейдут на новый электронный дневник

Фото: Минобразования МО
С 1 сентября доступ к электронному дневнику для всех школ Московской области будет возможен через новую информационную платформу «Моя школа. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства образования.
Помимо электронного журнала и дневника, в «Моей школе» будут размещены видеоуроки для подготовки к экзаменам, большая библиотека сертифицированных материалов, соответствующих школьной программе, чаты и видеозвонки, портфолио ученика и его рейтинг. Также появится возможность отследить геолокацию ребёнка и многие другие сервисы.
В тестовом режиме работу в системе уже попробовали 60 школ.
Бесплатное приложение уже сейчас можно скачать на смартфон с помощью App Store и Google Play. Веб-версия доступна по ссылке. Вход возможен через ЕСИА.
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Лора Луганская