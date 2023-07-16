Все пять российских участников Международной олимпиады по физике получили золотые медали

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Все пять российских участников 53-й Международной олимпиады по физике, проходившей в Токио, получили золотые медали. Об этом сообщили в пресс-службе министерства просвещения России.
Все пятеро школьников из России получили высшие награды олимпиады. Соревнования проходили в два этапа. Первый тур был посвящен решению теоретических задач, охватывающих не менее четырех разделов физики. Во втором туре участникам олимпиады предстояло выполнить практические лабораторные работы. Ребята из России отлично справились со всеми заданиями, в очередной раз подтвердив высокий уровень отечественного образования.
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