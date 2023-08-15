Все выплаты на детей в Подмосковье осуществляются проактивно

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил необходимость оказания помощи подмосковным родителям в подготовке детей к школе.
«Приятно, что на все выплаты и помощь не нужна никакая бумажная волокита, все проходит проактивно у нас», — сказал губернатор Московской области на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.На данный момент в Подмосковье действуют три выплаты:
— НОВАЯ: Выплата на школьную форму многодетным с низкими доходами, размер выплаты 10 тысяч рублей;
— Выплата на школьную форму ребёнку-инвалиду, размер выплаты 13 тысяч рублей.
Выплата начисляется родителям проактивно. Каждому получателю приходит сообщение с информацией о том, что деньги по выплате поступили.
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Алиса Сергиенко