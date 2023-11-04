Всемирный день мужчин в 2023 году: как отмечают, что подарить

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Во всем мире в первую субботу ноября отмечается праздник, посвященный сильному полу. В 2023 году торжество приходится на 4 ноября. Редакция «Радио 1» расскажет, как зародился праздник Всемирный день мужчин и как его отмечают.
Всемирный день мужчин: история праздника
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Также существует Международный мужской день. Он тоже отмечается в ноябре, но 19 числа. Этот праздник менее распространен и известен он лишь 60 странам мира. История его возникновения доподлинно неизвестна. Принято считать, что торжество установлено в честь отца доктора Джерома Тилуксингха из Университета Вест-Индии. Он возмутился тем, что существует торжество, посвященное отцам, однако бездетных мужчин и маленьких мальчиков праздником не удостоили. Идея торжества понравилась общественности и вскоре его стали отмечать.
Ежегодно выбирается определенная тема праздника, например — проблемы сохранения мужского здоровья.
Всемирный день мужчин: что подарить
В этот день нужно подчеркнуть важность присутствия мужчины в жизни женщины и семьи в целом. Приятным подарком станет приготовленное блюдо, совместный просмотр любимого фильма, поход в ресторан или долгожданный презент.
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Анастасия Крестьянова