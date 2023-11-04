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Всемирный день мужчин в 2023 году: как отмечают, что подарить

04 ноября 2023, 00:05
Фото: istockphoto.com/Damir Khabirov

Фото: istockphoto.com/Damir Khabirov

Во всем мире в первую субботу ноября отмечается праздник, посвященный сильному полу. В 2023 году торжество приходится на 4 ноября. Редакция «Радио 1» расскажет, как зародился праздник Всемирный день мужчин и как его отмечают.

Всемирный день мужчин: история праздника


Учреждение даты, посвященной всем мужчинам мира, произошло с серьезной целью. Инициатором введения торжества стал писатель Джордж Киндел. По его мнению, мозг мужчины всегда находится под влиянием тестостерона, из-за чего у человека могут возникать вспышки агрессии. У женщин подобной проблемы не существует, подчеркивал автор, поэтому мужчины, которые способны совладать со своими эмоциями, должны быть удостоены отдельного дня, который будет напоминать общественности о том, как сложно мужской половине населения противостоять внутренним процессам в организме.


В 2000 году Всемирный день мужчин был учрежден по инициативе бывшего главы СССР Михаила Горбачева. По распоряжению руководства отделения ООН, в честь праздника заявившим о себе мужчинам, стали вручать премии. Лауреатами наград становились бизнесмены, политики и общественные деятели.

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Также существует Международный мужской день. Он тоже отмечается в ноябре, но 19 числа. Этот праздник менее распространен и известен он лишь 60 странам мира. История его возникновения доподлинно неизвестна. Принято считать, что торжество установлено в честь отца доктора Джерома Тилуксингха из Университета Вест-Индии. Он возмутился тем, что существует торжество, посвященное отцам, однако бездетных мужчин и маленьких мальчиков праздником не удостоили. Идея торжества понравилась общественности и вскоре его стали отмечать.

Ежегодно выбирается определенная тема праздника, например — проблемы сохранения мужского здоровья.

Всемирный день мужчин: что подарить


В этот день нужно подчеркнуть важность присутствия мужчины в жизни женщины и семьи в целом. Приятным подарком станет приготовленное блюдо, совместный просмотр любимого фильма, поход в ресторан или долгожданный презент.

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Мать умершего в Сочи малыша кормила его из шприца с неизвестным содержимым
Мать умершего от истощения малыша кормила его из шприца с неизвестным содержимым
03 ноября 2023, 23:27

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Бабушка умершего младенца в Сочи рассказала, что мать ребенка пыталась его кормить из шприца, содержимое которого было неизвестно.
Следствие установило, что ребенок страдал от длительного отказа от пищи, и его отец, известный блогер-сыроед Максим Лютый неоднократно морил его голодом в течение суток. Пара доставила ребенка в больницу 8 марта, но он умер по дороге. Лютый утверждал, что обливал младенца холодной водой и не кормил его, пытаясь приучить к сыроедению, обвинив гражданскую супругу в смерти сына.

Мать Максима Лютого, Нелли Фликман, рассказала на суде в Лазаревском районном суде Краснодарского края, что девушка, учащаяся на курсах сыроедения, рассказывала ей, что мать Миронова (Оксана Миронова, мать ребенка) пыталась кормить младенца через шприц. Однако она не располагала информацией о содержании шприца.

На вопрос прокурора о рационе питания ребенка, Фликман ответила, что его кормили «как обычно — молоком». Она также заявила, что оба родителя несут ответственность за смерть ребенка, так как они заметили ухудшение его состояния, но не обратились вовремя за медицинской помощью.

Максиму Лютому предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами) и статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию). Мать ребенка была приговорена к двум годам исправительных работ, а приговор отцу пока не вынесен.

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Минюст включил в реестр иноагентов трех журналистов
03 ноября 2023, 21:48

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Минюст РФ признал иноагентами ряд российских журналистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в реестр иноагентов попали журналисты Дмитрий Губин, Дмитрий Еловский, Андрей Солдатов. А также в список были включены юрист, блогер Кирилл Качур и политолог Мария Снеговая. В ведомстве пояснили, что все перечисленные лица проживают за рубежом.

Сообщается, что из реестра иностранных агентов была исключена региональная национально-культурная общественная организация «Туба калык» по причине ее ликвидации.

Напомним, 1 декабря прошлого года в РФ вступил в силу закон, который регулирует деятельность иностранных агентов. 

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#журналисты
#юрист
#обвинение
#блогер
#политолог
#лавров
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Минюст признал журналиста Дмитрия Губина* иностранным агентом
03 ноября 2023, 21:06

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

Советский и российский журналист Дмитрий Губин признан иностранным агентом, соответствующая информация опубликована на сайте Минюста.
Губин* начал карьеру журналиста еще в 1986 году, по распределению попав в волоколамскую газету «Заветы Ильича».

Журналист успел поработать в таких известных СМИ как: журнал ​«Огонёк», «Радио России», «Вести» на РТР, «Маяк 24» и многих других. Он брал интервью у мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и работал продюсером Русской службы BBC в Лондоне.
«(Губин*) распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации», - сообщается на сайте Минюста. 

Также отмечается, что журналист участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ.
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#минюст рф
#иностранный агент
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В России ввели особый воинский учёт для отбывающих наказание
03 ноября 2023, 20:56

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

В России создали особый воинский учёт для граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы, об этом сообщается на официальном сайте правовых актов.
Воинский учёт осужденных будут вести ответственные сотрудники исправительных учреждений, а также военные комиссариаты по месту отбывания наказания.

При этом, личная явка военнообязанного в военкомат, в этом случае, не обязательна. Об их приеме, этапировании или освобождении должны будут отчитываться сотрудники исправительных учреждений. Сверку планируют сделать ежегодным мероприятием.

Также отмечается, что подлежащие особому воинскому учёту россияне не будут проходить медицинское освидетельствование, медобследование и психологический отбор.

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#учёт
#тюрьма
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TikTok не уведомлял Роскомнадзор о возобновлении работы в России
Роскомнадзор не получал от TikTok уведомления о возобновлении работы в России
03 ноября 2023, 20:39

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Работа интернет-сервиса TikTok на территории РФ не ограничивается, Роскомнадзор также не получал от компании уведомлений о возобновлении работы. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Ранее пользователи сообщили, что видеоплатформа TikTok заработала в России. У некоторых людей появились свежие видео, реклама и даже стримы без подключения VPN или сторонних программ.

Напомним, китайская социальная сеть TikTok сообщила о временной приостановке своей деятельности на территории РФ в марте 2022 года по причине принятия в России закона о «фейковых новостях». После остановки работы пользователям из России не отображались новые видео, трансляции, реклама, а также зарубежные страницы.

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TikTok снова заработал в России

Глава городского округа Дубна Тихомиров посетил компанию «Технокомплект»

Более 1,5 тысяч км дорог отремонтировали в этом году в Подмосковье
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#дубна
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#реклама
#социальная сеть
#пользователи
#рф
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Глава Истры Витушева обсудила текущую ситуацию с теплоснабжением в городе
03 ноября 2023, 20:12

Фото: Пресс-служба города Истра

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева ходе рабочего совещания обсудила текущую ситуацию с теплоснабжением в городском округе Истра, об этом Витушева сообщила в своем Telegram-канале.
Витушева напомнила, что все 67 котелен, которые обслуживают около тысячи объектов, были запущены еще 3 октября. 

«Специалисты ресурсоснабжающей организации проводили капитальные и текущие ремонты различного оборудования на котельных, замену тепловых сетей и их гидравлические испытания, чтобы минимизировать риски появления аварийных ситуаций в период отопительного сезона», - прокомментировала ситуацию глава города. 

Она также отметила, что все обращения граждан оперативно принимаются в работу и решаются.

Если у вас возникли проблемы с отоплением - необходимо обратиться в вашу управляющую компанию.

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#истра
#подмосковье
#отопление
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Юрист Соловьев: За лепку непристойных снеговиков могут привлечь к ответственности
03 ноября 2023, 19:46

Фото: istockphoto.com/Michał Chodyra

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил об ответственности, к которой могу привлечь за создание непристойных скульптур на улицах, в частности, снеговиков.
Он пояснил, что создателей таких «монументов» могут привлечь к ответственности за хулиганство.

«Создание подобного рода «предметов уличного искусства» оскорбляет чувства людей. Нарушение общественного порядка, выраженное в неуважении к обществу со стороны этих «скульпторов». К мелкому хулиганству у нас относят нецензурную брань, приставания, уничтожение имущества или такое поведение, которое оскорбляет основы человеческой морали и нравственности. К последнему можно отнести лепку из снега отличительных мужских органов в общественных местах», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Соловьев.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге с началом снегопада появилось множество снежных скульптур, изображающих половые органы.

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#хулиганство
#нарушение
#екатеринбург
#снег
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В Дубне обсудили предстоящий капитальный ремонт в школе №1
03 ноября 2023, 19:27

Фото: администрация г. о. Дубна

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров посетил собрание по поводу предстоящего капитального ремонта в школе №1. Встречи с родителями были разделены на несколько блоков: для дошкольного звена и старших классов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
В ходе собрания были обсуждены все главные аспекты: как будет организован учебный процесс и питание обучающихся, объем работ и сроки проведения капитального ремонта. По словам Тихомирова, дети будут учиться в первую смену. Все кружки, секции, внеурочная деятельность, и группа продленного дня будут сохранены.

Отмечается, что начальные классы временно будут обучаться в зданиях детских садов, 4–5 классы — в гимназию №3, 6–7 классы — в школу №5, 8–11 классы — в школу №10. Глава округа подчеркнул, что в ближайшие дни будет определен подрядчик, который займется проектированием и капитальным ремонтом.

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#школа
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Эксперты рассказали, где россияне проведут ноябрьские праздники
Опрос: Четверть россиян на праздники отправится путешествовать по своему городу
03 ноября 2023, 19:23

Фото: istockphoto/inewsistock

Сервис путешествий tutu.ru провел опрос с целью выяснить, где россияне планируют провести ноябрьские праздники. Оказалось, что почти четверть опрошенных (24%) собираются отправиться в мини-путешествие по городу, в котором живут.
Эти люди наметили культурную программу в родном городе, собираются изучить новые локации, сходить в музей, на выставку или в развлекательный центр.

Пляжный отдых за границей запланирован у 8% опрошенных, а экскурсионная программа за рубежом — у 4%.

Отправиться на отдых в один из регионов страны планируют 14% опрошенных, а 9% россиян собираются поехать на море в один из курортных центров страны. 3% любителей активного отдыха отправятся на российский горнолыжный курорт, а 2% также поедут в горы, но за границу.

Большинство же респондентов (36%) планируют поехать на дачу или просто за город.

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