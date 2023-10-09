Всемирный день почты 9 октября: история праздника

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Девятого октября во всем мире отмечается праздник, посвященный почте. Поздравить также стоит сотрудников данного средства связи. Редакция «Радио 1» расскажет об истории возникновения торжества и интересных фактах о почте и письмах.
День почты 2023
Всемирный день почты отмечается ежегодно 9 октября. С профессиональным торжеством поздравляют почтальонов и сотрудников почтовых организаций.
Всемирный день почты: история
Дата праздника выбрана не случайно. Всемирный почтовый союз был создан в 1874 году в Берне именно в этот день. С тех пор праздник ежегодно начал отмечаться во многих странах мира. В России существует отдельный день, посвященный почтовым отправлениям. Российская почта зародилась еще в Киевской Руси (X–XI вв.), поэтому считается одной из древнейших в Европе. Доподлинно неизвестна точная дата возникновения праздника, но отмечать его принято во второе воскресенье июля. Немногие знают, что в 2013 году «Почта России» вошла в список важных стратегических служб страны.
Интересные факты о почте
Ко Всемирному дню почты ежегодно выпускаются конверты, открытки и марки.
Самое большое количество писем было получено Папой Римским. Ему еженедельно приходило несколько тысяч писем.
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Романтическая история, связанная с письмами зародилась в немецком городке Ойтин. В XIX веке влюбленная пара обменивалась любовными письмами, кладя их дупло старого дуба. С тех пор дерево имеет свой почтовый адрес, а влюбленные продолжают класть записки с любовными посланиями в дупло, в надежде найти вторую половинку.
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