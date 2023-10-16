Всемирный день продовольствия и хлеба 16 октября: история и традиции праздника

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16 октября ежегодно отмечается праздник, посвященный продовольствию. Редакция «Радио 1» расскажет об истории возникновения торжества и почему этот день стал популярен во всем мире.
Всемирный день продовольствия: история праздника
Учредить праздник, посвященный продовольствию, предложило одно из подразделений ООН в 1979 году. Основной целью установления торжества стало привлечение внимание общественности и мировых сообществ к проблеме отсутствия продовольствия в некоторых регионах. Согласно статистике, на Земле голодает от 800 миллионов до 1,2 миллиарда людей. Самыми нищими регионами, остро нуждающимися в продовольствии стали Гаити, Замбия, Сенегал, Эфиопия.
Всемирный день продовольствия: традиции
В этот день во многих странах мира проходят мероприятия, организаторы которых призывают людей вспомнить о тех народах, которые живут в условиях нехватки продовольствия. Общественные организации и фонды организуют сборы помощи. В ходе семинаров и лекций, неравнодушные участники мероприятий делятся переживаниями и призывают властей обратить внимание на проблему всемирного голода, который охватил ряд стран.
Всемирный день хлеба
16 октября отмечается еще один праздник – День хлеба. Выбор даты торжества не случайный и приурочен ко Дню продовольствия. Инициатором учреждения торжества стал Международный союз пекарей в 2006 году.
Хлеб чтят во всем мире. Он считается главным продуктом и основным «кормильцем».
На Руси к хлебу относились особенно бережно. Предки воспевали плодородную землю, которая давала главную пищу. Перед тем, как печь хлеб, было принято молиться, только потом приступать к замешиванию теста. В настоящее время хлеб по-прежнему чтят и придают ему особое значение. В христианских храмах до сих пор принято встречать прихожан вином и хлебом, молодых встречают на пороге дома родители с караваем и солью, а отправляя родных в дальнюю дорогу, близкие всегда дают с собой уезжающему краюху хлеба.
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