Всероссийская акция «Посвящение учителям» пройдет с 16 по 22 октября

Подмосковная Госжилинспекция с начала года приняла и решила почти 15 тысяч заявок о нарушении кровли в многоквартирных домах. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Московской области.

Стоит отметить, что по словам руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой это на 50% меньше чем в прошлом году.В городском округе Балашиха зарегистрировано наибольшее количество отработанных заявок нарушений кровли.





Также в инспекции подчеркнули, что локальные работы по ремонту кровли происходят в течение суток, а на повреждения водостоков дается пять рабочих дней. Очистка крыш от снега и сосулек в зимний период проводится от одного до трех дней.





Кроме этого, при нарушениях вышеуказанных требований жители могут обратиться в управляющую организацию. Заявка будет рассмотрена в течение 24 часов.













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