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Всероссийская акция «Посвящение учителям» пройдет с 16 по 22 октября

11 октября 2023, 10:47
Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

В рамках межведомственного культурно-образовательного проекта министерства культуры и министерства просвещения России с 16 по 22 октября будет проведена акция «Посвящение учителям». Она будет приурочена к Году педагога и наставника.
Миссия Года педагога и наставника, которым президент РФ Владимир Путин объявил 2023 год, состоит в том, чтобы признать особый статус педагогических работников, в том числе ведущих наставническую деятельность.

С 16 по 22 октября всем школьникам страны предлагается вместе со своим учителем записать видеоролик с прочтением любимого стихотворения. Ученики музыкальных школ и других учреждений дополнительного образования могут записать видеоролик с исполнением вокального или инструментального произведения. Затем запись публикуется в социальной сети ВКонтакте с хештегом #учителькдш.


Кроме того, в рамках акции известные люди, деятели культуры и искусства России расскажут о своих педагогах и наставниках, которые заметным образом оказали влияние на их жизнь и творчество.

По итогам акции члены жюри выберут 30 наиболее интересных поэтических работ и 30 музыкальных. Победители получат сертификаты и подарки от проекта «Культура для школьников», а лучшие исполнения войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».

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В серпуховском районе Весенний благоустраивают дороги
11 октября 2023, 11:12

Фото: Минтранс МО

В частном секторе района Весенний в Серпухове проходят работы по благоустройству дорог на улицах Мира, Конституции и Загородной. Об этом сообщается на сайте «Серпуховские вести».
В межсезонье по этим дорогам было невозможно пройти в сторону города – мешали лужи и грязь. Подрядчики сняли верхний слой грунта, уложили песок и сверху – щебень.
«Комфорт жителей – в приоритете, поэтому стараемся закончить ремонты максимально быстро, сохраняя при этом высокое качество работ», – сказал глава городского округа Сергей Никитенко.
Он добавил, что до конца года при поддержке губернатора Андрея Воробьёва в муниципалитете отремонтируют 75 дорог.

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Подмосковные врачи начали проходить компьютерные тестирования
11 октября 2023, 10:42

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В рамках второго этапа премий «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат» участники приступили к компьютерным тестированиям. Об этом сообщила перс-служба Минздрава МО.
«<…> Для нас важно поддержать специалистов, работающих в наших учреждениях на протяжении длительного времени. В общей сложности на участие поступило почти 400 заявок. В настоящий момент началось компьютерное тестирование кандидатов, после которого они приступят к практической части – решению ситуационных задач», - подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что каждого кандидата премии оцениваю по критериям с учетом его специальности.


Итоги премии запланированы на декабрь 2023 года. Победители получат денежную премию: врачи по 180 тысяч рублей, средние медицинские специалисты - 120 тысяч рублей.

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#московская область
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​Подтверждённые учётные записи на региональном портале госуслуг имеют 77% жителей Подмосковья
11 октября 2023, 10:12

Фото: Фотобанк МО

За 11 лет существования портала госуслуг Московской области к нему присоединилось более 6,7 млн пользователей с подтверждённой учетной записью. Такую статистику привели в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Сегодня в электронном виде доступно более 300 услуг, которыми могут воспользоваться физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, сказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

По данным министерства, с начала года самыми популярными электронными услугами стали «Выписка из домовой книги» (858 тыс заявлений), «Кружки и секции» (631 тыс.), «Выдача и замена социальных карт жителя Московской области» (363,6 тыс), «Запись в школу» (184 тыс), «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» (176,4 тыс). 

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#московская область
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В Подмосковье в два раза сократились жалобы на протечку кровли
11 октября 2023, 09:34

Фото: пресс-служба главного управления Московской области

Подмосковная Госжилинспекция с начала года приняла и решила почти 15 тысяч заявок о нарушении кровли в многоквартирных домах. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Московской области.
Стоит отметить, что по словам руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой это на 50% меньше чем в прошлом году.

В городском округе Балашиха зарегистрировано наибольшее количество отработанных заявок нарушений кровли.


Также в инспекции подчеркнули, что локальные работы по ремонту кровли происходят в течение суток, а на повреждения водостоков дается пять рабочих дней. Очистка крыш от снега и сосулек в зимний период проводится от одного до трех дней.


Кроме этого, при нарушениях вышеуказанных требований жители могут обратиться в управляющую организацию. Заявка будет рассмотрена в течение 24 часов.



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#подмосковье
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#московская область
#жкх
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Шойгу: Найдено решение по легким транспортным самолетам вместо Ан-26 и Ан-72
11 октября 2023, 09:31

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел встречу с высшим руководством Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Он сообщил, что найдено решение по легким транспортным самолетам, которые способны эффективно заменить Ан-26 и Ан-72.
Глава Минобороны уточнил, что осталось определиться со сроками — насколько быстро удастся воплотить это решение в жизнь, что уже сделано и что еще предстоит сделать в первую очередь, передает РИА Новости.

В ходе рабочей поездки в Ульяновск Сергей Шойгу проинспектировал ход выполнения государственного оборонного заказа на заводе «Авиастар», проверил производство Ил-76МД-90А, а также ремонт Ан-124-100. На совещании с руководством ОАК и профильных органов военного управления были рассмотрены первоочередные вопросы и перспективы развития военно-транспортной авиации.

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В России сократят авиаполеты из-за проблем с двигателями в самолетах
«Ъ»: S7 сократит количество рейсов зимой из-за проблем с двигателями Airbus
11 октября 2023, 09:17

Фото: istock / Bogdan Khmelnytskyi

Авиакомпания S7 Airlines сократит расписание на осенне-зимний период на 10-15%. Причиной стали сложности с ремонтом двигателей Airbus, об этом сообщает «Коммерсантъ».

«S7 Airlines сократит осенне-зимнее расписание на 10—15% относительно прошлого года из-за сложностей с обслуживанием Airbus A320/А321neo. Проблема — в ремонте американских двигателей P&W (Pratt & Whitney), которым не занимаются ни в РФ, ни в Иране», — пишет издание, ссылаясь на собственные источники.

В материале указано, что на данный момент авиакомпания ищет другие варианты обслуживания самолетов. На сегодняшний день, 13 из 39 таких самолетов S7 не летают. Кроме того, в Министерстве транспорта предполагают, что с парком neo придется попрощаться.

Ранее сообщалось о дебошире, вооружённом железной вилкой, который испугал пассажиров рейса «Аэрофлота» и ранил своего соседа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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#аэропорт
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Для некоторых россиян предложили снизить ставку по ипотеке до двух процентов
«Известия»: Для участников СВО предложили снизить до 2 % ставку по ипотеке
11 октября 2023, 08:29

Фото: istock / gopixa

В РФ предложили снизить ставку по ипотеке до 2% для мобилизованных участников специальной военной операции на Украине. С предложением выступил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, его слова передают «Известия».

«Льготная ипотека для всех семей участников СВО — это крайне важная мера поддержки тех, кто готов отдать за интересы страны не только здоровье, но и свою жизнь. С учетом того, сколько уже сделали для России мобилизованные и добровольцы, предоставление государством для них более выгодных условий жилья не должно становиться предметом рассуждений и экономического торга», — сказал автор инициативы. 
Выборный также отметил, что просьбы жен мобилизованных стали одной из причин его обращение к правительству.

Парламентарий также обратил внимание на то, что данная мера уже реализовывается в некоторых субъектах Российской Федерации.

Ранее «Радио 1» сообщало, что по мнению психологов, у россиян выработалась кредитная зависимость. Общая сумма долга у граждан России составила 33 триллиона рублей, эта сумма значительно превышает годовой бюджет РФ. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#здоровье
#правительство
#ипотека
#жизнь
#страны
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#добровольцы
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#сво
#рф
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В Госдуме предрекли скорое возвращение сбежавших звезд и миллиардеров на Родину
Депутат Госдумы Хамзаев предсказал скорое возвращение в Россию релокантов
11 октября 2023, 08:25

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев предположил, что в скором времени все, покинувшие Россию миллиардеры и звезды шоу-бизнеса вернутся обратно на Родину. Он считает это вполне вероятным, так как за границей они просто никому не нужны.
Накануне, во вторник, спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин, выступая на пленарном заседании, отметил, что релокантов, которые сбежали из страны и совершали подлые поступки, радуясь выстрелам по своей Родине и поддерживая террористический киевский режим, в России не только не ждут, но и, в случае возвращения, им обеспечена поездка в солнечный Магадан, напоминает РИА Новости. 

В свою очередь, депутат Госдумы Султан Хамзаев не сомневается, что в ближайшее время все сбежавшие публичные персоны и миллиардеры потянутся обратно в Россию. По той простой причине, что в Европе, в Израиле они уже никому не нужны. Из них высосали все деньги и публичную активность и предали забвению. Парламентарий привел в пример бизнесмена Михаила Фридмана, который понял, что «дома лучше». К тому же, для таких людей нападение ХАМАС на Израиль стало настоящим стрессом. Хамзаев считает, что российским спецслужбам надлежит тщательно проверить мотивы тех или иных поступков Фридмана и других будущих «возвращенцев» и убедиться, что они готовы покаяться в неблаговидном поведении.

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Врач предупредил о зависимости от обезболивающих препаратов
Врач Тяжельников предупредил о зависимости от обезболивающих препаратов
11 октября 2023, 05:58

Фото: istockphoto.com/Alexey Koza

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников подчеркнул в интервью «Ленте.ру», что большинство видов боли можно смягчить, применяя анальгетики, противовоспалительные препараты или другие лекарства. При этом важно учесть, что их использование следует согласовывать с врачом.
Он также выразил опасения относительно возможности развития зависимости от обезболивающих средств, особенно в случае их неправильного или чрезмерного употребления.

«Это может означать, что человеку придется увеличивать дозу препарата, чтобы достичь того же облегчения, и при отмене могут возникнуть неприятные физические симптомы. К тому же, существует риск психологической зависимости, когда человек начинает использовать анальгетики для снятия эмоционального дискомфорта или стресса. Это может привести к ситуации, когда он почувствует сильное желание прибегать к лекарствам даже при отсутствии физической необходимости», - пояснил Андрей Тяжельников.
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