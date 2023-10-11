Всероссийская акция «Посвящение учителям» пройдет с 16 по 22 октября

Фото: istockphoto/Drazen Zigic
В рамках межведомственного культурно-образовательного проекта министерства культуры и министерства просвещения России с 16 по 22 октября будет проведена акция «Посвящение учителям». Она будет приурочена к Году педагога и наставника.
Миссия Года педагога и наставника, которым президент РФ Владимир Путин объявил 2023 год, состоит в том, чтобы признать особый статус педагогических работников, в том числе ведущих наставническую деятельность.
С 16 по 22 октября всем школьникам страны предлагается вместе со своим учителем записать видеоролик с прочтением любимого стихотворения. Ученики музыкальных школ и других учреждений дополнительного образования могут записать видеоролик с исполнением вокального или инструментального произведения. Затем запись публикуется в социальной сети ВКонтакте с хештегом #учителькдш.
Кроме того, в рамках акции известные люди, деятели культуры и искусства России расскажут о своих педагогах и наставниках, которые заметным образом оказали влияние на их жизнь и творчество.
По итогам акции члены жюри выберут 30 наиболее интересных поэтических работ и 30 музыкальных. Победители получат сертификаты и подарки от проекта «Культура для школьников», а лучшие исполнения войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».
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С 16 по 22 октября всем школьникам страны предлагается вместе со своим учителем записать видеоролик с прочтением любимого стихотворения. Ученики музыкальных школ и других учреждений дополнительного образования могут записать видеоролик с исполнением вокального или инструментального произведения. Затем запись публикуется в социальной сети ВКонтакте с хештегом #учителькдш.
По итогам акции члены жюри выберут 30 наиболее интересных поэтических работ и 30 музыкальных. Победители получат сертификаты и подарки от проекта «Культура для школьников», а лучшие исполнения войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».
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Александр Бойцов