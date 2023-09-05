Всероссийская акция «Цифровой диктант» пройдет в стране с 29 сентября по 15 октября

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Акция позволит участникам узнать о новых технологиях, цифровых сервисах и продукта, в том числе отечественного производства, сформировать для себя личный план повышения уровня цифровой грамотности. Цифровой диктант включает в себя тесты, разработанные для участников различных возрастных категорий: детей (7-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (от 60 лет). На основе анализа полученных результатов «Цифрового диктанта» будет сформирован индекс цифровой грамотности населения Российской Федерации.
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