Всероссийская фотоакция «Мое культурное лето» стартует 21 августа

Фото: Роскультпроект
Всем российским школьникам предлагается поделиться информацией о культурных мероприятиях, в которых они принимали участие нынешним летом, с помощью искусства фотографии. Для этого нужно опубликовать свою фотографию, которую участник акции сделал этим летом (в театре, музее, на выставке, концерте, в детском оздоровительном или дневном пришкольном лагере и так далее) в социальной сети «ВКонтакте» на своей странице или странице культурного или образовательного учреждения. Также следует вкратце рассказать о своих впечатлениях от мероприятия в тексте поста, добавив свой регион, фамилию, имя и хештег #фотолетокдш.
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