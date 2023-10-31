Всероссийский экологический диктант пройдёт в России с 9 по 26 ноября

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С 9 по 26 ноября пройдёт пятый юбилейный Всероссийский экологический диктант, традиционно приуроченный ко Всемирному дню рециклинга отходов. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
Экодиктант проводится ежегодно и направлен на популяризацию знаний об экологии среди россиян и жителей других стран. Повышение экологической грамотности позволит избежать нанесения вреда природе.
В прошлом году в Экодиктанте приняли участие жители 89 субъектов России и 173 зарубежных стран. Общее количество участников превысило четыре миллиона. Выполнить задания можно было как в онлайн-формате, так и на офлайн-площадках, число которых составило 3916.
В этом году ожидается значительное увеличение количества участников и площадок для проведения экологического диктанта за счёт жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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В прошлом году в Экодиктанте приняли участие жители 89 субъектов России и 173 зарубежных стран. Общее количество участников превысило четыре миллиона. Выполнить задания можно было как в онлайн-формате, так и на офлайн-площадках, число которых составило 3916.
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Анастасия Чинкова