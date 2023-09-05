Всероссийский классный час «RuCode. Искусственный интеллект» пройдет с 11 по 22 сентября

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С 11 по 22 сентября министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ проведет в школах Всероссийский открытый урок «RuCode. Искусственный интеллект». Мероприятие будет направлено на ознакомление учеников с перспективными профессиями в области ИТ-сферы.
Специалисты МФТИ разместили в сети Интернет по адресу https://edu.mipt.ru/ai-lesson методические материалы, которые помогут учителям в доступной и увлекательной форме рассказать о возможностях применения искусственного интеллекта и различных сервисах, созданных на основе нейросетей. Материалы ориентированы на школьников 5-11 классов и учащихся средних профессиональных учебных заведений. Темы классного часа сформулированы соответственно возрасту обучающихся.
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Александр Бойцов