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Всероссийский онлайн-конкурс проведут в честь Дня Конституции

13 ноября 2023, 10:04
Фото: iStock/Waldemarus

Фото: iStock/Waldemarus

В рамках мобилизационного проекта «30-летие Конституции Российской Федерации» проведут Всероссийский онлайн-конкурс, об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».
Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года. В этом году главному документу страны исполняется 30 лет. В честь этого события партия «Единая Россия» организовала Всероссийский конкурс, который проведут в рамках специального мобилизационного проекта «30-летие Конституции Российской Федерации».

Правила онлайн-конкурса крайне просты - необходимо ответить на десять вопросов на знание российской Конституции. Победители получат ценные призы от партии-организатора.


Принять участие в конкурсе можно до 25 ноября 2023 года, перейдя на сайт https://constitution.er.ru.

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#россия
#конкурс
#единая россия
#победители
#конституция
#онлайн
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На выставке-форуме «Россия» провели интерактив по финансовой грамотности для детей
13 ноября 2023, 11:06

Фото: Минфин МО

На выставке-форуме «Россия» прошёл интерактив по финансовой грамотности для детей и подростков. Его провело Министерство экономики и финансов Московской области на стенде «Финансовые технологии на службе людям», представленном Минфином России, сообщили в пресс-службе подмосковного ведомства.
Ведущим квеста стал замминистра экономики и финансов Андрей Майоров. Посетители узнали интересные факты из мира финансов и приняли участие в игре «Алиас» на знание финансовых терминов. Детей и подростков в максимально доступной форме познакомили с информацией, которая поможет им сформировать навыки ответственного отношения к деньгам. 
«Команды, состоявшие из детей, подростков и взрослых мерились силами в игре «верю/не верю». 11-летний Миша стал самым юным игроком, но загаданные в «Алиас» финансовые термины угадывал за считанные секунды и даже подсказывал ответы товарищам постарше», – говорится в сообщении. 
 Участники интерактива получили ценные призы от Министерства экономики и финансов Подмосковья, в том числе беспроводную колонку и вместительный ланчбокс.

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#финансы
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#форум
#вднх
#подмосковье
#московская область
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Участник из Подмосковья стал призёром хакатона по искусственному интеллекту в СКФО
13 ноября 2023, 11:00

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Руслан Черненко из Московской области стал призёром хакатона по искусственному интеллекту в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».
Завершился восьмой окружной хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в одноимённую президентскую платформу. По итогам соревнования 15 победителей разделили призовой фонд в 3 млн рублей. 
 
Команды разработали виртуальный тренажёр и автоматическое дублирование видео на другой язык, распознали действия человека на видео, проанализировали опасные зоны на промышленном предприятии и оценили рабочий день сотрудника. До финальных защит дошли 88 команд.
 
Задача от Минпромторга была посвящена мониторингу опасных зон на производстве. Третье место в составе команды Sweepnet занял житель Московской области Руслан Черненко.
«Мне понравился кейс и то, как мы справились с ним. Решили сложную задачу, благодаря этому многому научились. Спасибо организаторам и партнёрам за подобные мероприятия», – рассказал участник команды Дмитрий Кожемяко.
В рамках хакатона для участников и гостей состоялись образовательная и деловая программы. В этом году в рамках проекта проходят восемь окружных хакатонов. Это гибридные соревнования регионов внутри федерального округа. Также в этом сезоне реализуется два других формата хакатонов – всероссийский и международный. 

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#ии
#искусственный интеллект
#московская область
#подмосковье
#цифровизация
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Минтранс решил скорректировать график внедрения биометрии на транспорте
13 ноября 2023, 10:49

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В планах Минтранса установка на четырех объектах транспортной инфраструктуры систем для идентификации пассажиров с помощью биометрии в 2024 году.
Об этом сообщается в утвержденной правительством новой версии стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года. 

Проект с биометрией включили в «Зеленый цифровой коридор пассажира» –это общий пул проектов, который призван упростить оплату проезда и допуск пассажиров. Сообщается, что в 2025 году биометрия будет использоваться на 15 объектах инфраструктуры, а в 2026 году – 70. К 2030 году таких объектов будет уже 700.

В предыдущей версии стратегии цифровой трансформации, которую приняли в феврале 2021 года, к концу 2023 года планировалось запустить проход по биометрии в 6% российских аэропортов (минимум на 12 объектах). В Минтрансе объясняют корректировку показателей по цифровой трансформации «новыми вызовами, которые стоят сегодня перед транспортным комплексом», сообщает РБК.

Одним из главных направлений сейчас является импортозамещение технологий. Смещение сроков связано с мероприятиями по использованию единой биометрической системы (ЕБС). По информации министерства, планируется внедрять биометрию не только в аэропортах.

В Минцифры сообщают, что в первую очередь проект будут реализовывать в метро. После чего биометрию внедрят и на других видах транспорта.

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В Долгопрудном построят «город в городе»

Аренда жилья в одном российском городе резко подешевела

В Люберцах построят детский сад на 170 мест
 
#транспорт
#минцифры
#биометрия
#россия
#проезд
#новости
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В Долгопрудном построят «город в городе»
13 ноября 2023, 10:39

Фото: Минжилполитики МО

В Долгопрудном строят «город в городе». ГК «Гранель» возводит на набережной имени Москвы жилой комплекс «Бригантина», сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
Сейчас девелопер ведёт работы на нескольких объектах. В разной степени готовности находятся корпуса № 2, 3, 4 и 5.  
 
В ЖК «Бригантина» уже построили детскую поликлинику на 95 посещений в смену и два детсада для 300 воспитанников. Также планируется строительство нового корпуса школы № 7 на 1,5 тыс мест, трёх детсадов для 405 малышей и поликлиники для взрослых на 95 посещений в смену.
 
Как уточнили в министерстве, на первых этажах заселённых домов открыты магазины, кафе, пекарни, аптеки и салоны красоты.

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#минжилполитики мо
#строители
#долгопрудный
#жк
#жильё
#подмосковье
#московская область
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Симоньян предостерегла от доверия западным СМИ, пытающимся расчеловечить защитников РФ
Симоньян: Западные СМИ пытаются расчеловечить защитников России
13 ноября 2023, 10:29

Фото: kremlin.ru

Россиянам не стоит доверять западным СМИ, поскольку они пытаются расчеловечить людей, защищающих Россию, об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«Они стремятся нас расчеловечить. Сейчас идет большой заказ, в западных СМИ выходят статейки, посвященные расчеловечиванию тех, кто окружает (президента РФ Владимира) Путина, рупоров путинской пропаганды», - прокомментировала ситуацию Симоньян.

Журналист призвала россиян ответственно относиться к информации, которую они потребляют. По её словам, западные обозреватели специально стравливают россиян и их защитников, чтобы посеять смуту внутри общества.

Симоньян также напомнила, что сегодня западные пропагандисты не гнушаются стравливать людей даже по вопросам национальности, к примеру, как это было с дагестанцами и евреями.

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#сми
#россия
#сша
#европа
#информация
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РБК разобрался, как изменились проблемы беженцев с Украины в России
13 ноября 2023, 10:24

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Издание РБК рассказало, как изменились проблемы, с которыми сталкиваются беженцы с Украины, из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В первую очередь беженцы сталкиваются с проблемами при оформлении российских паспортов. Но в настоящее время наблюдается спад востребованности такой процедуры. Так, в прошлом году в Московской области было зафиксировано 800 обращений, а в этом году их число снизилось до 129. 

Особые трудности испытывают беженцы, имеющие украинский паспорт нового образца, представляющие собой пластиковую ID-карту, которую начали оформлять в стране с 2016 года. Граждане Украины не могут оформить российское гражданство, если у них нет подтверждения проживания на украинской территории. Таким образом, они вынуждены оформляться в России иными способами. 

Ещё одной проблемой, с которой сталкиваются беженцы и жители новых регионов РФ, является начисление пенсии. Из-за утраты архивов или ведения боевых действий, не всегда удаётся предоставить в России все необходимые документы, подтверждающие факт работы, а также длительность трудового стажа. Из-за этого многим оформляется пенсия на общих основаниях, даже при том, что человек мог работать на вредном производстве. 

При этом, отмечается, что в сравнении с прошлым годом, сейчас отмечается рост обращений, касаемо пенсионных выплат. 

Кроме того, возникают проблемы с компенсацией за потерю жилища. Так, без наличия документов на уничтоженное жильё, невозможно подтвердить факт того, что оно изначально было во владении обратившихся. В результате, компенсация не предоставляется. 

С проблемами сталкиваются и дети беженцев. С начала боевых действий школьники были переведены на удалённое обучение, что сказалось на качестве их образования, поэтому сейчас им может быть сложно успевать по программе. Также многие сталкиваются с буллингом в российских школах. 

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#украина
#россия
#беженцы
#регистрация
#гражданство
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В Люберцах построят детский сад на 170 мест
13 ноября 2023, 10:04

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Детский сад на 170 мест построят в ЖК «Облака 2.0» городского округа Люберцы. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Работы по строительству детсада в жилом комплексе ведется на стадии благоустройства прилегающей территории.

Площадь территории детсада примерно 3 тысячи кв.м. Он будет вмещать в себя 7 групп для детей, возрастом от 3 до 7 лет.

Уже полностью готовы конструктивные элементы здания. Также объект подключили инженерным сетям. В данный момент рабочие производят монтаж техоборудования и устанавливают малые архитектурные формы на прилегающей территории к детсаду.

Стоит отметить, что помимо учебный групп в садике будет находится медицинский кабинет, а также  музыкальный и физкультурный залы.

Кроме этого, детский сад ​планируется открыть во второй половине 2024 года.

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#подмосковье
#люберцы
#детский сад
#рабочие
#жк
#благоустройство
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Аренда жилья в одном российском городе резко подешевела
Аренда жилья в Сочи стала дешевле на 16%
13 ноября 2023, 09:53

Фото: iStock/fizkes

Цены на долгосрочную аренду квартир стали ниже в 8 городах России, при этом в Сочи тенденция заметнее всего.
Такой вывод сделали аналитики «Авито Недвижимости», пишет «Лента.ру». По данным специалистов, в октябре стоимость аренды квартир в стране в среднем снизилась на 7% (2 тысячи рублей). За месяц придётся заплатить до 27 тысяч рублей. При этом изменения относительно сентября оказались не слишком заметными: студии и «однушки» подешевели на 4%. Четырехкомнатные и более объекты на 3%, а средняя ставка для «двушек» и «трешек» осталась прежней. 

Сильнее всего съёмное жильё подешевело в Сочи — на 16%. Там в среднем придётся заплатить до 38 тысяч рублей в месяц. На втором месте в списке Барнаул. Там цены снизились на 7%, до 25 тысяч рублей. Третье место делят  Воронеж и Санкт-Петербург, где цены уменьшились на 5%, до 21 и 35 тысяч рублей соответственно.

В Москве цены выросли на 3%. За месяц до 93 тысяч рублей. Явнее всего среди исследуемых городов подорожала недвижимость в Красноярске — на 17%, до 35 тысяч рублей в месяц. 

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#сочи
#новости
#аренда
#квартира
#квартиры
#деньги
#жильё
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Специалисты Минздрава осмотрели 70 эвакуированных из Газы россиян
13 ноября 2023, 09:38

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Специалисты ФЦКМ Минздрава РФ осмотрели 70 граждан России, которых 12 ноября эвакуировали из сектора Газа, об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Напомним, 12 ноября 70 россиян пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» и в настоящее время находятся на территории Египта. 

По словам медиков, все 70 человек находятся в удовлетворительном состоянии. Их допустили до перелёта Каир-Москва. В пути россиян также буду сопровождать специалисты министерства здравоохранения. 

Ранее россиянин по имени Аун назвал нахождение в секторе Газа настоящим адом. Он выразил благодарность за спасение российскому послу Георгию Борисенко и президенту Владимиру Путину.

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