ВСУ выпустили HIMARS по сцене и машине с волонтерами: как убивали актрису в ДНР

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В результате ракетного удара по селу в ДНР, погибла актриса и театральный режиссер Полина Меньших. Редакция «Радио 1» расскажет, как ВСУ ударили по зданию Дома культуры, где выступала артистка, и что применяет украинская группировка для обстрелов гражданских объектов, расположенных на территории России.
Полина Меньших: что известно об актрисе
40-летняя актриса занималась творчеством с детства. В 1996 году Меньших окончила Московский государственный университет культуры по специальности «педагог-балетмейстер». В 2001 году она основала театральную студию «Леге Артис», которая просуществовала до 2016 года.
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Балетмейстер, актриса и драматург стала преподавать для детей танцы в одном из столичных культурных центров. С 2021 года Меньших трудилась в театре этно-танца «НЕЖЕНь». После начала СВО на территории Украины, артистка часто ездила в зону боевых действий для поддержки российских бойцов.
Актриса Полина Меньших погибла в Донбассе
Российская артистка Полина Меньших прибыла в ДНР с волонтерским концертом, чтобы выступить перед военнослужащими в честь Дня ракетных войск и артиллерии. В момент ее выступления на сцене, по зданию Дворца культуры был нанесен ракетный удар со стороны ВСУ.
Одна из ракет HIMARS разбила машину, на которой прибыли волонтеры, вторая попала в сцену и гримерку с артистами. Находящиеся в концертном зале получили ранения. Одной из пострадавших стала Полина Меньших. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.
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О попадании ракеты в Дом культуры, в котором в этот момент выступали артисты для российских военных, также сообщило издание «Страна.ua» в своем телеграм-канале. По информации агентства, не менее 25 военных погибли, более 100 получили ранения. Официальных сведений о раненых и погибших из числа российских солдат в настоящее время нет.
Коллеги о смерти Меньших
В театральной студии, где работала актриса, также подтвердили ее трагическую гибель. Там сообщили, что в память о погибшей Меньших пройдет концерт.
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Обстрелу подвергся поселок Кумачево. Кроме удара по концертному залу, ВСУ повредили два многоквартирных дома.
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Анастасия Крестьянова