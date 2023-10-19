Всё дышит на ладан: Учителя попросили власти составить школы в покое на несколько лет

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Рособрнадзор допустил изменение модели перехода в десятый класс школы. Глава ведомства Анзор Музаев назвал устаревшей модель перехода школьников в старшие классы и учреждения среднего профессионального образования.
Однако учитель русского языка, член совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий напомнил, что при переходе в 10-й класс требуются только результаты ОГЭ, а колледжи вправе самостоятельно устанавливать правила приёма. Об этом он рассказал «Радио 1».
Педагог подчеркнул, что школы постоянно подвергаются новым реформам. Он призвал не вводить новые правила, чтобы дать родителям, ученикам и учителям привыкнуть и немного «выдохнуть».
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«Никакой оценки знаний школьников при переводе в 10-й класс кроме ОГЭ не требуется. По закону у нас среднее образование – это 11 классов. Никто не может ребёнку сказать, что мы тебя не возьмем в 10-й класс. Я не понимаю, почему этого не знает руководитель Рособрнадзора, или он хочет отметить среднее образование и сделать поступление в 10-й класс неким этапом? Но тогда ему придётся в Госдуму вносить предложение. Надеюсь, что это достаточно сложный вопрос, надеюсь, что это никогда не произойдёт», — сказал Всеволод Луховицкий.
«Сейчас, когда школы и так дышат на ладан, проводить любые изменения просто смерти подобно, рано или поздно ни учителя, ни родители, ни дети не выдержат этого. Сейчас самое главное — оставить родителей, детей и учителей в покое, дать мм несколько лет без новых реформ, без новых экзаменов, новых изменений, новых учебников, требований и так далее. Учителя измучены постоянными изменения, и родители, несмотря на то что им не нравится ЕГЭ, уже привыкли к нему. ЕГЭ плох, но если сейчас вводить любую идеальную систему, это всё равно окажется плохо. Потому что сейчас идёт речь о выживании школы», — заметил учитель, подчеркнув, что под выживанием имеется ввиду нехватка педагогов, снижение престижа образования и желании учителей уволиться.Читайте также:
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